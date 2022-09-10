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Почему освобождение Купянска было очень важным: военный эксперт дал ответ

Освобождение этого города фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск

сегодня, 11:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Люди, которые знакомы с военным дело могут подтвердить, что деоккупация Купянска Харьковской области от российских захватчиков является очень важным для украинской армии, поскольку это полностью перерезает логистику Изюмской группировки российских войск. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" высказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

Почему освобождение Купянска было очень важным: военный эксперт дал ответ

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Эксперт отметил, что Купянск был главным логистическим узлом в обеспечении изюмской группировки российских войск. Все это из-за того, что через этот населенный пункт проходит железная дорога и есть автомобильная развязка сразу нескольких перекрестов, идет разветвление сразу в несколько направлений.

Олег Жданов считает, что без поставок с Купянска изюмская группировка противника оказывается отрезанной от снабжения и оказывается в оперативном окружении украинской армии. Это хорошо понимает российское военное руководство. Поэтому осознает всю обреченность ситуации.                                                                                                               

Отметим, о том, что Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов стало известно 10 сентября. Украинские защитники выложили в сеть фото, на которых они в центре города держат украинский флаг.

Читайте также на портале "Комментарии" — российских военных сносит, как цунами: советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на Харьковском направлении.

Также издание "Комментарии" сообщало — ВСУ близки к созданию "котла" вокруг Изюма: в США раскрыли подробности.




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Источник: https://24tv.ua/kontrnastup-zsu-harkivshhini-shho-oznachatime-zvilnennya-kupyanska_n2154736
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