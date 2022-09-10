ВСУ близки к созданию «котла» вокруг Изюма: в США раскрыли подробности

Украинская армия отвоевала почти 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления. Как передает портал "Комментарии", такие данные обнародовали в американском Институте исследования войны (ISW).

Российская техника. Фото: из открытых источников

Как пишет ISW, украинские силы, вероятно, зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.

Украинские силы могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи на север и юг от Изюма. 9 сентября украинские войска продолжали наступление на Купянск и Изюм и принимают меры по изоляции российской изюмской группировки войск. Если украинцам удастся отрезать российские наземные линии связи, у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины.

Кремль перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить украинское контрнаступление, в то же время отказывается публично говорить об успехах Украины в Харьковской области. Контрнаступление, вероятно, побудило президента России Владимира Путина созвать 9 сентября встречу с высшими российскими силовиками и политическими деятелями. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать "ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне "спецоперации".

Контрнаступление в Херсонской области продолжается одновременно с операциями на линии Харьков-Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют строгую оперативную тишину, что может выглядеть так, будто украинские силы не продвигаются.

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