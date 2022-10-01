Почему Киев именно сейчас принял решение стремительно двигаться в НАТО – как отреагирует Запад

После того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября, что наша страна подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в НАТО, ряд стран уже поддержал такую позицию. Между тем, в США воздержались от обещаний ускорить процесс принятия Украины в Альянс. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

НАТО. Фото из открытых источников

Правильнее было бы, если бы заявка о вступлении в НАТО была оформлена парламентом, как сделали те же Швеция и Финляндия.

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что вчерашнее заявление Зеленского о заявке для ускоренного принятия Украины в НАТО, касается, в том числе, представленного недавно Расмуссеном с Ермаком Киевского безопасностного договора.

"Суть в том, чтобы пока Украина не стала членом НАТО, у нас были определенные гарантии. Когда этот договор разрабатывался, акцентировалось внимание, что он не означает отказ нашей страны от пути в Североатлантический альянс. И сейчас Зеленский подчеркивает, что в таком формате вполне возможен некий переходный период нашей евроатлантической интеграции. Плюс – просьба об увеличении инвестиций и прочей помощи от блока как такового, – отмечает эксперт. – Хоть НАТО и так нам достаточно помогает и продолжит это делать, о чём вчера вечером на брифинге заявил генсек блока Столтенберг. При этом он достаточно осторожно отреагировал на призыв Зеленского принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре. В который раз повторил, что НАТО открыто для всех, каждая страна может подать заявку на вступление. Но никакой конкретики по украинским перспективам не дал".

В любом случае, продолжает Виталий Бала, руководство нашей страны сделало сейчас правильный ход.

"В отличие от заявлений украинской стороны вскоре после начала широкомасштабной российской агрессии, когда "выдающийся дипломат" Арахамия говорил о необходимости гарантий безопасности Украине, не исключая при этом не вступление нашей страны в НАТО. Фактически идя на поводу у Путина, который выдвигал Украине соответствующее требование о внеблоковости. Хорошо, что сейчас у нас иная точка зрения, – считает эксперт. – Не очень хорошо, что соответствующее решение формализовали президент, премьер и спикер. Думаю, правильнее было бы, если бы заявка о вступлении в НАТО была оформлена парламентом, как сделали те же Швеция и Финляндия. Технологически это было бы более верно".

Прием Украины в НАТО означал бы немедленное начало войны НАТО с РФ, а альянс к этому явно не готов

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков называет заявку Украины на вступление в НАТО – политическим ответ на аннексию Россией части украинской территории. Не более того.

"Несмотря на то, что сейчас Украина соответствует большинству критериев, и на то, что ее заявку поддержал ряд стран, реального вступления в ближайшее время не будет, – прогнозирует эксперт. – Потому что прием Украины в НАТО означал бы немедленное начало войны НАТО с РФ, а альянс к этому явно не готов. Соответственно, никаких дополнительный гарантий по защите от гипотетического ядерного удара по Украине тоже не будет, кроме того, что уже делают США".

При этом, продолжает Александр Кочетков, в качестве своеобразной компенсации европейские страны увеличат поставки вооружений в Украину.

"Это актуально, так как запасы США близки к исчерпанию, – поясняет он. – Ожидается нечто вроде ультиматума Украине со стороны недоимперии за атаку якобы российских территорий. Думаю, в ответе НАТО и США на этот ультиматум и будут прояснено всё, что касается гарантий Украине. В любом случае, за нас нашу работу никто не сделает".

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