Почему Германия все еще тормозит решение о поставках танков – действительно ли они так нужны ВСУ

Германия, попавшая под град критики после того, как заблокировала массовую поставку танков Leopard Украине, пытается выйти из неудобной ситуации. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уверяет, что ее страна не будет возражать, если Польша решит передать Украине свои танки Leopard. А новый руководитель Минобороны Германии Борис Писториус уверяет, что в ближайшее время будет принято решение о том, отправлять ли танки Leopard 2 в Украину. Тем временем польский премьер Матеуш Моравецкий подчеркивает, что Украина и Европа одержат победу в войне против России – с помощью Германии или без нее. Скандалы сотрясают ФРГ и изнутри. Как выяснилось, представители немецкого Бундесвера скрывали ужасающее техническое положение собственных боевых машин, которые начало массово выходить из строя во время военных учений. Эксперты проанализировали эти "танковые бои" специально для издания "Комментарии".

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

Если бы американцы не подталкивали немцев так, как делают это сегодня, мы бы до сих пор ничего не имели

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:

"То, что в Германии приняли решение, так сказать, позволить Польше дать нам танки, а в ближайшее время рассмотрят возможность (!), чтобы предоставить и те, что имеются в распоряжении ФРГ, это, конечно, очень неплохое решение. Однако, думаю, принято оно с большим опозданием. Как, собственно, и ряд предыдущих. Причем с опозданием почти в полгода".

Эксперт напоминает, что те же зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, те же Leopard 2 мы просили давно, месяцев девять назад.

"Чрезмерная осторожность немцев, конечно, имеет под собой определенную основу. Но мы каждый день теряем наших людей. Каждый день из-за действий российской армии обрываются жизни наших военных и гражданских. Поэтому эта нерешительность Германии, откровенно, уже существенно поднадоела. Боюсь, что, если бы американцы не подталкивали их так, как делают это сегодня, мы бы до сих пор ничего не имели. А время идет. И работает не в пользу Украины. Соответственно, и не в пользу всех европейских государств", – констатирует Муса Магомедов.

Стороны сейчас играют в игру – кто будет первым

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса предполагает, что история с поставками танков — не только о Германии и не столько о Германии.

"По сути, стороны сейчас играют в игру — кто будет первым. Кто начнет поставки танков. Ни одна страна, похоже, не хочет брать на себя ответственность за такие массовые поставки, считая, что это приведет к серьезной эскалации в войне с Россией, Поэтому перебрасывают ответственность друг на друга. Германия — на США, США — на Германию. Польша продолжает критиковать Германию, хоть сама нам пока так и не предоставляет те же Leopard 2, хоть говорила, что может это сделать", – отмечает Илия Куса.

По его мнению, похоже, вся эта история — в целом о попытке стран НАТО найти единое коллективное решение. Судя по последнему заседанию в формате "Рамштайн", такого решения пока нет.

"Но я бы не сводил всё к Германии, – говорит эксперт. – Потому что обвинения исключительно в сторону Берлина напоминают игры в стане самих западных союзников".

Для наступления нам нужны не столько танки, сколько ракеты и ударные дроны

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук уверен, что по Германии эта ситуация не ударит.

"ФРГ, несмотря на танковые задержки, выделяет нам помощь на миллиард долларов, – аргументирует он. – В том числе передают такие мощные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) как Patriot и IRIS-Т. Что касается ситуации с танками, не исключаю, что мы тут сталкиваемся с так называемой ИПСО – информационно-психологической операцией. Что так картинка, которую нам преподносят – не совсем соответствует реальности".

По словам Бориса Кушнирука, для наступления нам, прежде всего, важны не танки (тем более, что несколько сотен их у нас имеется), а ракеты средней дальности и ударные дроны.

"Для эффективного наступления, как показал опыт прошлого года, важно хорошенько выбить все склады с боекомплектами и штабы управления противника. После того, как это сделано, никакая оборона не удержится. Идти в лобовую танковую атаку теми же немецкими Leopard 2, британскими Challenger 2 или американскими Abrams – непродуктивно. Они будут накрыты плотным вражеским артогнем. Это нам точно не поможет", – поясняет эксперт.

Он предполагает, что, когда речь идет о необходимых нам сотнях западных танков, их не предоставление, возможно, связано с тем, что таких машин просто нет именно столько в рабочем состоянии.

"К тому же, мало просто дать танк. Важно научить персонал им управлять, иметь соответствующее техническое обеспечение, – отмечает Борис Кушнирук. – А это непростая история. Во время обострения боевых действий (а любое наступление – об этом) технику надо ремонтировать быстро. Не уверен, что мы имеем такую возможность касательно западных танков. А гнать их за границу, где есть подходящая ремонтная база – неудобно. Не сомневаюсь, что некоторое количество импортных танков мы всё получим. Но не они будут играть решающую роль в украинском контрнаступлении".

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