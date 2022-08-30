Почему Эрдоган закрыл глаза на российские С-300 через Босфор – о чем говорит такой шаг Турции

Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины из-за прохода российского судна "Sparta II" через пролив Босфор. Судно перевозило из Сирии в РФ ракетные системы С-300 ПМУ-2, которые могут быть использованы против Украины. Почему Турция, имеющая "ключи" от Босфора, допустила подобное? Как события могут развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Пролив через Босфор. Фото: из открытых источников
Реакция МИД – это плюс, но все же далее этот конфликт будет спущен на тормозах
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:
"Ситуация, действительно, не однозначная. Турция еще 28 февраля этого года обязалась, согласно статье 19 Конвенции Монтрё (Конвенция о режиме проливов от 20 июля 1936 года) не пропускать военных судов воюющих государств, которыми накануне министр иностранных дел Мевлют Чавешоглу признал Украину и Россию. Следовательно, в случае, если будет доказано, что российское судно "Sparta II" провезло через Босфор и Дарданеллы ракетные системы С-300 из Сирии на свою территорию – это станет плохим сигналом Украине и миру".
По мнению эксперта, тот факт, что МИД Украины четко отреагировал на эту ситуацию, вызвав посла Турции и вручив ему соответствующую ноту протеста, является положительным.
"В то же время, на мой взгляд, далее этот конфликт будет спущен на тормозах. Ведь ни Украина, ни Турция не заинтересованы в его раздувании", – констатирует Вадим Трюхан.
Возможно, между Эрдоганом и Путиным были определенные договоренности после встречи в Сочи в начале августа
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос допускает, что решение турков пропустить "Sparta II" было связано с недавним неудачным визитом президента Турции Эрдогана в Украину.
"Главной его целью было – склонить Зеленского к переговорам с Путиным. Не удалось. Кроме того, возможно, между Эрдоганом и Путиным были определенные договоренности после встречи в Сочи в начале августа
. И касательно действий Турции в Сирии. И касательно пропуска Турцией российских судов из Сирии", – поясняет Игорь Семиволос.
Он также не исключает, что Эрдоган посчитал, что такой шаг серьезно не повлияет на украино-турецкие отношения.
"Можно всегда пояснить это тем, что оружие перевозилось сухогрузами, это не военные корабли, пропуск которых через Босфор не осуществляется. То есть, с формальной стороны, Конвенция Монтрё не нарушена", – отмечает эксперт.
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Просто розумним іноземним державним діячам все більше набридає бути на побігеньках у у самозакоханого нікчемного Карли з корумпованою обслугою. Який одразу одразу серчяє, якщо щось не подобається і записує сердитий відосик. Не можна Світу бути заручником кривляки-брехуна, який прагне занурити світ у прірву війни.