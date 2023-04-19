Почему армия РФ бессильна против Javelin и Stinger объяснил эксперт

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Моесеенко Валентина
У российских оккупантов совершенно нет панацеи к новому виду оружия, которым пользуется ВСУ. Переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin ("Джавелин") и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger ("Стингер") показали себя на фронте в боях против российских оккупантов с лучших позиций. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".
Оккупанты не имеют возможности противостоять Javelin и Stinger
Так он прокомментировал информацию, что недавно Пентагон выделил $215 млн на ускорение поставок Javelin и Stinger и ракет GMLRS Украине. Деньги пойдут на модернизацию производства этого вооружения.
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Обозреватель отметил, что находящиеся на вооружении украинской армии комплексы "Джавелины" отлично себя проявили, "Стингеры" — аналогично.
Напомним, "Комментарии" писали, что кафиры применяют в Украине сирийскую тактику, стирая все вокруг с лица земли. На днях Президент провел заседание Ставки, где обсудили обеспечение ВСУ вооружением и ситуацию на передовой, — главные темы заседания
Как писали "Комментарии", Вооруженные Силы Украины принимают участие в массовых более чем за 25 лет национальных учениях Вооруженных Сил Королевства Швеция.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин задумал две войны. По данным датской контрразведки, Россия ведет и "закулисную" войну – планирует диверсии в Северном море на случай полномасштабного конфликта с Западом.
Читайте на сайте "Комментарии" — рашистские пропагандисты в истерике: что их пугает.
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