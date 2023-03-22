"Победить российский террор": Зеленский прокомментировал удар по Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний удар рашистов по Запорожью, где ракета попала в многоэтажку. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал главы государства. В результате попадания пострадали два дома и 25 человек, получивших травмы разной тяжести. Один человек от полученных травм уже умер в больнице.

Росія зруйнувала два будинки в Запоріжжі. ФОТО - секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", — написал глава государства. . — "Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь".

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Напомним, что российские дроны также разрушили гражданские объекты в Киевской области. Этот удар прокомментировала посол США.

По ее мнению, ночная российская атака россиян против мирных жителей Украины ясно показывает, насколько президент России Владимир Путин "заинтересован" в мире или прекращении войны, которую он сам и развязал.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", — написала Бринк.

Кроме этого, Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах.

22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия разворачивает дивизион ракетных систем береговой обороны "Бастион" на одном из Курильских островов, а именно Парамушир. По словам Шойгу, это часть глобальных инициатив от Российской Федерации, имеющая целью увеличить оборону в дальневосточных регионах страны.

