По запросу Пригожина к Шойгу, Кадыров написал обращение к Путину

Владелец российских наемников из группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что из-за недостаточного обеспечения планирует вывести свою группировку из Бахмута. Лидер Чечни Рамзан Кадыров готов заменить своими военными вагнеровцами на востоке Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления российских политиков в соцсетях.



Кадыров написал обращение к Путину. Фото из открытых источников

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился лично в российское министерство обороны во главе с Сергеем Шойгу. Пригожин записал видео на фоне нескольких десятков мертвых тел, заявив, что это вагнеровцы, погибшие всего за один день вблизи Бахмута из-за недостаточного количества боеприпасов. Владелец группы "Вагнера" пообещал покинуть город 10 мая.

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На сообщение Пригожина отреагировал Рамзан Кадыров, объявивший, что его подразделение "Ахмат" готово заменить вагнеровцев в Бахмуте. Соответствующее заявление чеченский лидер написал президенту РФ Владимиру Путину.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся в зоне проведения специальной военной операции, прошу… выдать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" по другим направлениям и передачу им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск (Бахмут), — пишет Кадыров в обращении к Путина.

Посмотреть заявление Рамзана Кадырова к президенту России Владимиру Путину можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пригожин назвал шуткой свое заявление о прекращении огня в Бахмуте.

Также "Комментарии" писали, что лидер вагнеровцев Евгений Пригожин ответил или стоит Вагнер за казнью украинского военного.