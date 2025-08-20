По примеру Трампа: Европа готова поставить Путину ультиматум, если тот будет избегать переговоров

Без оглядки на США европейские лидеры могут ввести новые санкции против России в случае, если российский диктатор Владимир Путин откажется принять участие в трехстороннем саммите с лидерами Украины и США. Об этом сообщает The Telegraph.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники, журналисты пишут, что Британия и ЕС готовят новые санкции против России.

"Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций", — сказал источник в правительстве Британии.

Также, по словам источников, Владимир Путин согласился встретиться с президентом США Дональд Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продолжение покупки российской нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и лидерами Европы. По словам Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения на встрече с президентом США в Вашингтоне были гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы. Уже известно, что вскоре может пройти встреча Трампа, Зеленского и Путина. Удалось ли Украине избежать худшего для себя сценария, ведь были опасения, что США будут давить на Киев по территориальным вопросам? Зачем вообще нужна была эта встреча? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало — еще один сигнал о приближении мира в Украине: к чему начали готовиться США и НАТО.

Ранее "Комментарии" писали - встреча Зеленского и Путина здесь ни при чем: что решит судьбу войны в Украине.



