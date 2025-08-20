Еще один сигнал о приближении мира в Украине: к чему начали готовиться США и НАТО

Военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

США и НАТО. Фото: из открытых источников

Отмечается, что главным стимулом начать работу в этом направлении стало обещание президента США Дональда Трампа помочь украинцам в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Один из вариантов предусматривает размещение европейских войск на территории Украины под национальными флагами, но под командованием США. В то же время американские войска в Украину отправляться не будут.

"Когда речь идет о безопасности, (европейцы) готовы отправлять людей на землю, мы готовы помогать им с различными вещами, особенно, вероятно... воздухом, потому что ни у кого нет того, что есть у нас", – заявил Дональд Трамп в интервью Fox News.

По словам источников, США могут обеспечить Украину дополнительными системами ПВО или даже ввести бесполетную зону с помощью своих истребителей.

Между тем в среду состоится виртуальная встреча военных руководителей НАТО, где будут обсуждать дальнейшие шаги по Украине и результаты недавних переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Киев и его союзники опасаются, что Вашингтон может попытаться форсировать соглашение на условиях Москвы. В то же время в Европе отмечают: гарантии безопасности должны быть достаточно сильными, чтобы сдержать дальнейшую агрессию Кремля.

