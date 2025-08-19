Приблизила ли встреча в Вашингтоне Украину к миру: кому она была нужна

Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и лидерами Европы. По словам Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения на встрече с президентом США в Вашингтоне были гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы. Уже известно, что вскоре может пройти встреча Трампа, Зеленского и Путина. Удалось ли Украине избежать худшего для себя сценария, ведь были опасения, что США будут давить на Киев по территориальным вопросам? Зачем вообще нужна была эта встреча? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Встреча в Вашингтоне была очень нужна Украине

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отметил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Европы имеют стратегическое значение для Украины.

"Как мы видим, главной темой встречи стали гарантии безопасности, подтверждающие наши стремления укрепить свою международную защиту и попытаться создать лучшие условия для более устойчивого позиционирования Украины на глобальной арене. Среди всех возможных вариантов с данного этапа хода событий могли быть худшие варианты, при которых Украина бы перестала быть субъектом переговорного процесса. При которых США, как стратегический главный партнер, перестали бы оказывать финансовую и военную помощь. А еще хуже – Россия могла бы вернуться в мировую игру полноценным участником и дальше продолжать на локальном уровне проводить усиленную атаку во всех областях на Украину. Но предварительные опасения по поводу возможного давления США на Украину по вопросам территориальной целостности на данном этапе не подтверждаются", – отметил эксперт.

Владислав Дзивидзинский продолжает, по существующим официальным сообщениям, переговоры и их тема были сосредоточены на координации совместных действий в сфере безопасности и обороны.

"По моему мнению, это свидетельствует о том, что Украине удалось отстоять собственную позицию, избежать принудительного компромисса по включению территориальных вопросов, без которых ранее Россия не хотела проводить какие-либо переговоры. Также данная встреча имеет символический аспект. Она, прежде всего, демонстрирует единство позиции США и Украины, которую медийно пытаются уничтожить, нивелировать. Она подчеркивает готовность международных партнеров к общим шагам в сфере безопасности на европейском континенте, в частности, в российско-украинской войне", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По словам Владислава Дзивидзинского, также данная встреча открыла возможность проведения уже трехстороннего саммите с участием Зеленского Трампа и Путина, что указывает на продолжение дипломатической активности со всех сторон, где Украина пытается позиционировать себя, как активного субъекта переговорного процесса.

"В целом, как итог, встреча в Вашингтоне была очень нужна Украине для того, чтобы напомнить о себе, консолидировать международную поддержку, четко отстоять свою позицию по безопасности, продемонстрировать готовность к дальнейшим дипломатическим шагам без потери стратегических интересов. И на данном этапе эти задачи воплощаются в жизнь. Будем надеяться, что переговоры могут иметь продолжение, несмотря на абсолютное противоположное отношение к территориям непосредственных двух участников войны Украины и России", – констатировал эксперт.

Ни зрады, ни победы не произошло

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что встречи в Вашингтоне носили чисто техническо-организационный характер. Они прошли по предварительному сценарию, как и переговоры с Путиным в Анкоридже.

"Да, все произошедшее – именно технические мероприятия, на которых не достигаются конечные решения, несмотря на максимально высокий уровень участников. На Аляске путин просто подтвердил Трампу готовность встречаться и договариваться с Зеленским. Но на своих условиях, конечно. Это мизерный, но шаг к урегулированию, потому что раньше Кремль пускал пену изо рта, что Зеленский нелегитимен, и с ним договариваться не о чем. Далее в Вашингтоне Зеленский подтвердил Трампу, что готов встречаться и договариваться с Путиным. Но тоже на собственных условиях! То есть, выход ВСУ из Донбасса для Украины неприемлем. И нам необходимы надежные гарантии безопасности. Сближение позиций Украины и России пока не произошло ни на йоту", – отметил эксперт.

Что касается присутствия в Вашингтоне европейских лидеров, то, по мнению Александра Кочеткова, они были там для того, чтобы подтвердить важность гарантий безопасности не только для Украины, но и для ЕС в целом, а также подчеркнуть, что участие США в этих гарантиях является важным элементом их надежности.

Политтехнолог считает, что именно подготовительный процесс к встрече Зеленского и Путина будет решающим.

"Именно в ходе подготовки переговоров лидеров Украины и России будут найдены общие позиции и приемлемые формулировки будущего мирного соглашения. Или не найдены. То есть никакой измены не произошло, потому что окончательных решений нет. И победы не состоялось – по той же причине. Все главное впереди, а пока война продолжается с максимальной интенсивностью", – констатировал эксперт.

