Встреча Зеленского и Путина здесь ни при чем: что решит судьбу войны в Украине

В СМИ продолжает активно обсуждаться вероятная встреча Путина с Зеленским. Однако следует понять, что она практически невозможна до встречи Путина с Си Цзиньпинем. Несмотря на попытки блиц-крига Трампа совершить эту встречу до визита Путина в Китай, Кремль делает все от себя зависящее, чтобы максимально затянуть время. Такое мнение высказали украинский политолог Вадим Денисенко.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Де-факто, сейчас мы видим самый низкий уровень суверенитета РФ за все годы правления Путина. Он идет в Си с просьбой разрешить ему продолжать "СВО", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко отмечает, что после саммита на Аляске россияне официально предложили КНР стать гарантами соглашения. В переводе на человеческий язык это означает, что Путин захотел предложить себя в качестве этакого условного посредника между Китаем и США. Правда, он может предложить только совместные проекты по северо-морскому пути и разработке Арктики.

Путин не просто признает, что он не может быть третьим полюсом мира. Он признает, что нуждается в двойном протекторате, чтобы одна из сторон его не раздавила. Особенно, ввиду технологической отсталости и несостоятельности РФ строить так называемую суверенную экономику", – отметил политолог.

По его мнению, для Украины это более положительный, чем отрицательный сигнал. Обе стороны, что Китай, США, не хотят поражения Украины. И обоим точно не нужна победа России. В то же время в обоих случаях мы испытываем трудности с коммуникацией. В Пекине у нас ее де-факто нет. В Вашингтоне мы разговариваем через посредников. Пока все больше становится похоже, что судьбу этой войны будут решать переговоры США-Китай.

