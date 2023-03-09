По какому принципу союзники предоставляют или не предоставляют Украине вооружение

В помощи Украине все страны-партнеры опираются прежде всего на ресурсы, которые есть у них в наличии и необходимости такой помощи. Такое мнение в телеэфире высказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он заявил, что по такому принципу, в частности, рассматриваются поставки ВСУ танков, боеприпасов и истребителей.



Особенности поставок вооружения Украине

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Есть определенные ресурсы в странах, которые помогают Украине, они не безграничны. Они в любом случае опираются на то, что у них есть. А то, что есть, есть следствие так называемого известного летаргического сна коллективной безопасности, когда сокращались оборонные бюджеты, продавалось вооружение или списывались. Есть некоторые аспекты, которые уже известны. Например, что в той же Германии боеприпасы на активные боевые действия — всего на несколько суток. Во Франции тратится за весь год на обучение боеприпасов столько, сколько в реальных боевых действиях во время войны, например, сейчас Украина тратит через несколько суток”, — сказал Катков.

Он подчеркнул, что в Германии есть всего около 250 танков Leopard, при этом Украина, согласно всем сделанным заявлениям, должна получить 80 – 100 машин, то есть почти половину того, что имеет Бундесвер. При этом передача проходит в довольно короткие сроки, потому что уже через месяц-полтора Украина получит первую бригаду с танками Leopard-2.

“Поэтому сейчас такая же ситуация с истребителями. То есть, например, в США, в Пентагоне был доклад во время заседания Конгресса, и там прямо заявили о том, что истребители не входят в топ-3 потребности Украины сейчас, потому что есть неотложные потребности, которые необходимо закрывать. В то же время, никто не исключает, что Украине нужны истребители, но в то же время они снова не попадут в топ-3. То есть, в любом случае, любая потребность рассматривается по неотложности”, — сказал Катков.

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