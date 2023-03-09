По какому принципу союзники предоставляют или не предоставляют Украине вооружение

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Моесеенко Валентина
В помощи Украине все страны-партнеры опираются прежде всего на ресурсы, которые есть у них в наличии и необходимости такой помощи. Такое мнение в телеэфире высказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он заявил, что по такому принципу, в частности, рассматриваются поставки ВСУ танков, боеприпасов и истребителей.
Особенности поставок вооружения Украине
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Он подчеркнул, что в Германии есть всего около 250 танков Leopard, при этом Украина, согласно всем сделанным заявлениям, должна получить 80 – 100 машин, то есть почти половину того, что имеет Бундесвер. При этом передача проходит в довольно короткие сроки, потому что уже через месяц-полтора Украина получит первую бригаду с танками Leopard-2.
"Комментарии" также писали о том, что оборона Бахмута Донецкой области помогает украинской армии получить неоценимое время, чтобы, во-первых, лучше подготовить резервы, а во-вторых, лучше продумать все тонкости предстоящих наступательных операций.
Как сообщал портал "Комментарии", министр обороны Словакии Ярослав Надь говорит, что пора принять решение для ссылки самолетов в Украину.
Читайте на портале "Комментарии" — что дал Кремлю очередной ракетный обстрел Украины — есть ли еще способы остановить это безумие.
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