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По итогам войны у Зеленского предлагают лишить Россию главного ее козыря

В Офисе президента Украины считают, что вопрос ядерного потенциала России необходимо поднять во время будущего трибунала

сегодня, 16:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Вопрос ядерного потенциала России необходимо поднять во время будущего трибунала. Страны, которые считают нормальным шантажировать мир оружием массового поражения – не должны быть частью системы сдерживания. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По итогам войны у Зеленского предлагают лишить Россию главного ее козыря

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Целесообразность оставления 2-го ядерного потенциала в РФ после войны — это вопрос для будущего специального трибунала и переговоров. Мировая система безопасности изменится. Государство и режим, шантажирующие человечество ядерным оружием, не могут быть частью системы сдерживания", — написал Подоляк.


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Отметим, ранее Михаил Подоляк обратился к российской оппозиции, к представителям потенциальных "протестных движений" в рф с призывом начинать активно заявлять о себе, ведь своим решением МУС четко обозначил новую позицию: Путин – военный преступник, и поэтому не имеет легитимности.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель председателя Совета Безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев пригрозил войной тем странам, которые попытаются арестовать российского президента Владимира Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом (МУС). В свою очередь, в США отметили, что любая европейская страна, ратифицировавшая Римский статут (устав МУС), имеет полное право арестовать Путина. О чем говорят эти российские и американские заявления? Как ситуация с ордером "для Путина" может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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