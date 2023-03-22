У Зеленского снова обратились к россиянам: пришло время действовать

Если в России еще остались протестные движения, то сейчас наступает самое лучше время для того, чтобы они заявили о себе и начали действовать. Российский диктатор сейчас утратил все рычаги легитимности. И поэтому если он прикажет силовикам разгонять массовые протесты, акции неповиновения, то этим он лишь увеличить количество преступлений, которые ему инкриминируют. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП подчеркнул, что ордер МУС четко обозначил, кто же такой Владимир Путин и как с ним нужно обращаться. Он теперь не мировой лидер и даже не лидер своей нации. Это важно понимать всем россиянам, которые умеют рационально мыслить и оценивать происходящее.

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"Кстати, потенциальные "протестные движения" в рф должны понимать: именно сейчас – лучшее время активно действовать. Ордер МУС четко обозначил новую позицию: Путин — военный преступник, и поэтому не имеет легитимности. Все его действия против протеста — исключительно дополнительные преступления. С соответствующими последствиями", — отметил Михаил Подоляк.

Отметим, решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского президента Путина стало потрясением для Кремля. Там явно не ожидали такого поворота. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Президент США Джо Байден уверен, что российский президент "явно совершил военные преступления". Ну, а у российских политиков, чиновников и пропагандистов по этому поводу – предсказуемая истерика. О чем говорит реакция Запада и РФ? Что теперь делать Китаю, крепящему связи с Россией? К каким последствиям всё это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



