Племянник Кадырова приехал на юг Украины: в Кремле ему нашли должность

На оккупированную часть юга Украины прибыл племянник главы Чечни Рамзан Кадыров. У него якобы особая миссия – контролировать назначенных Россией "руководителей" и грабить территории. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Рамзан Кадыров. Фото: РИА НОВОСТИ

"Начинают приезжать (Ред. — на оккупированную часть Запорожской области) новые гауляйтеры. На этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Рамзана Кадирова", – написал мэр Мелитополя.

По его информации, племянник был в Чечне министром аграрной политики. По мнению Федорова, целью прибытия является ограбление оккупированной части области, в частности вывоз зерна.

Кроме того, он близкий родственник Кадырова следить, чтобы "деньги шли исключительно в правильную карман", "кошмарить" гражданское население, а главное – контролировать местных гауляйтеров.

Такую информацию также подтверждают в Центре журналистских расследований. Там сообщают, что племянник Кадырова Хасан Ибрагимов стал "представителем" главы Чеченской республики в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. В оккупированном Мелитополе находится правительственная делегация из Чечни.

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