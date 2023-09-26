Планируют ли украинцы возвращаться из Германии в Украину: опрос

Почти 40% украинцев со временной защитой в Германии рассчитывают на возвращение в Украину. Только 9% беженцев хотят остаться там навсегда. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Вернуться в Украину в ближайшей или далекой перспективе планируют 39% украинских беженцев в Германии. Такие результаты исследования "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенного платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

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Минимум на год остаться в Германии хотят 35% опрошенных респондентов, а навсегда – 9%. Еще до окончания войны готовы вернуться 18% наших соотечественников. Не определились с планами 22% респондентов.

"Количество украинцев, проживавших в Германии в 2021 году, было относительно небольшим – около 150 тысяч. Только за полтора года после полномасштабного вторжения эта цифра выросла в 6 раз. Это стало вызовом, но одновременно и возможностью для немецкого рынка труда", – отмечает директор по международному развитию EWL Михалина Селевич.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за войны, развязанной Россией в Украине, согласно данным ООН, в мире критически выросло число беженцев. Только из нашей страны за прошлый год выехало 5,7 млн человек. В том числе представители бизнеса. Оставшиеся среди основных проблем называют продолжающееся полномасштабное вторжение РФ, коррупцию, безработицу, разрушения. Ну, а выехавшие пытаются закрепиться в тех странах, куда перебрались. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это за страны, какую работу там находят украинцы, какие бизнесы открывают – и что сделать, чтобы после войны они вернулись на Родину.

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