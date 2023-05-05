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Как украинцы могут оформить помощь при рождении ребенка, находясь за границей

Если во время временного пребывания за границей у украинцев родился ребенок, документы на назначение помощи можно подать онлайн

сегодня, 10:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом заявляют в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишут "Комментарии". Чтобы получить деньги, родители должны прислать заявление о назначении помочь и соответствующие документы в орган социальной защиты в Украине по зарегистрированному месту жительства.

Как украинцы могут оформить помощь при рождении ребенка, находясь за границей

Рождение ребенка. Фото из открытых источников

"К заявлению добавить выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке копии документов, удостоверяющих рождение ребенка, с переводом на украинский язык", — отмечают в Министерстве.


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Вместе с тем, отдаленно украинцам необходимо будет открыть счет в банке для социальных выплат, которые будут перечислены на личный счет.

"Орган социальной защиты, в которую пришлют заявление и документы, население осуществит назначение помощи. Срок обращения за помощью: 12 месяцев после рождения ребенка", — заключают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, — при каких условиях может происходить мобилизация студентов: есть одна причина. Случаев, когда студенты, аспиранты, чтобы докторанты идут в армию, в Украине достаточно много. В то же время мобилизовать эту категорию лиц можно только при одном условии. Эксперт пролил свет на этот довольно актуальный вопрос. Ссылаясь на действующее законодательство, он напомнил, что студенты украинских вузов и учащиеся колледжей имеют право на отсрочку от службы. Однако это право действительно, если соискатели образования учатся на дневной или дуальной форме. Вместе с тем, их все же могут мобилизовать.



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