План ВСУ по контрнаступлению уже есть: что сдерживает

Командование ВСУ фактически подготовилось к контрнаступлению и определилось с направлениями. Начать же активные боевые действия смогут, когда будут сформированы новые бригады и укреплены западными танками уже имеющиеся военные подразделения. План контрнаступления, безусловно, есть, все просчитано. Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман в Телеэфире, пишут "Комментарии".



ВСУ уже определились с контрнаступлением

“План контрнаступления стопроцентно уже есть, потому что главнокомандующий Валерий Залужный, когда называл количество техники, которое нам необходимо, он не просто так называл какие-то цифры. Наверняка были просчитаны контрнаступательные действия, просчитаны силы и средства, которые для этого необходимы: техника, военнослужащие”, — отмечает Гетьман.

По словам аналитика, силы у Украины есть, поскольку, в отличие от россиян, командование бережет военнослужащих. Средств не хватало, но было рассчитано, сколько их нужно, каких именно и для каких конкретных подразделений по каждому отдельно взятому направлению. Гетман считает, что реализации плана украинского контрнаступления не придется ждать ни полгода, ни до конца года — это произойдет быстрее.

Как писали "Комментарии", страны-союзники Украины на Западе согласовали передачу Украине 321 танка. Сроки доставки танков Украине в любом случае будут разные.

Кроме того, на страницах "Комментариев" говорилось, что впервые в мире в украинской армии создают ударные роты будущего, в котором будут воевать машины, а не люди. Каждая рота получит дроны и боеприпасы к ним, Starlink для обеспечения бесперебойной связи и другое оборудование, которое поможет бороться с кафирами в горячих точках. Существуют подразделения "Ловцы шахедов" и "Армия дронов".

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