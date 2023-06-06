План РФ с подрывом ГЭС провалился: в ВСУ сделали заявление по поводу контрнаступления

Украинское военное командование предвидело вариант подрыва оккупационными войсками Каховской ГЭС. Ситуация не должна помешать контрнаступлению украинских военных. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Facebook сделал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

Сергей Наев. Фото из открытых источников

"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заранее предвидела вражеские действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС", — отметил Сергей Наев.

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По его словам, существуют соответствующие расчеты, известные военному командованию относительно ущерба, который может наступить в результате разлива воды.

Так, соответствующее командование на этом направлении принимает меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с представителями местного самоуправления.

"О препятствии нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие вражеские коварные действия, и соответственно оно не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", — подытожил Сергей Наев.

Отметим, 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка назвала главную причину подрыва россиянами Каховской ГЭС.



