План Путина потерпел крушение. Его стратегия не сработала

С начала полномасштабного вторжения в Украину Путина сразу пытался воевать на два фронта. Первый это военный против Украины, тогда как второй заключался в шантаже и манипулировании ценами на газ и нефть против стран Европы. Однако план Путина не сработал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Times.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После нападения на Украину Европейский Союз ввел санкции против России, которые с каждым днем войны должны ослаблять российскую экономику. На такие действия Кремль отреагировал шантажом и стал останавливать или ограничивать поставки энергоресурсов. Как результат, Европа объединилась перед проблемами с дефицитом энергии и возможной суровой зимой.

Россию стали обвинять в использовании энергии в качестве оружия. Например, Германия заявила, что Россия в августе 2022 года искусственно подняла цены и одновременно частично прекратила поставки газа из-за "Северного потока". Таким образом, план Путина заключался в попытке заморозить Европу, однако ему помешал соперник, против которого сложно бороться – погода. В Европе наблюдаются очень высокие температуры до 20 градусов тепла по Цельсию. Мягкий климат позволил ЕС использовать меньшее количество газа на отопление и сохранить свои запасы газа на уровне близком к 90%.

"Теперь у нас хорошо укомплектованный газовый рынок ЕС, даже без российского газа", — сказал директор по вопросам энергетики, климата и ресурсов консалтинговой компании Eurasia Group Геннинг Глойстайн.

Кроме того, Глонстайн подчеркнул, что это отражается на текущих ценах, которые находятся на самом низком уровне с начала российского вторжения.

"Это гораздо лучше, чем многие боялись, и это может означать, что в этом году цены будут ниже, чем в 2022", — сказал вице-президент по газовым исследованиям консалтинговой фирмы Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Россия не использует свои современные ракеты "Кинжал" в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина осталось только три стратегии в войне с Украиной.

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