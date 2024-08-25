План освобождения Крыма уже разработан: ГУР обещает хорошие новости

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Силы обороны уже разработали план освобождения Крыма и уничтожения Керченского моста.

ГУР заверило, что Крым будет освобожден. Фото из открытых источников

По словам представителя ГУР, для российских захватчиков Крым важен как военная база и для перебрасывания военных и техники. При этом он заверил, что Силы обороны имеют планы по деоккупации полуострова.

"Мы все хотели бы посмотреть на часы и сказать, что Крымский мост будет жить еще 15 минут. Реальность — сложнее. Безусловно, Силы обороны имеют планы, как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожение всех мешающих вещей. Мы не будем давать анонсы, как не делали в предыдущие разы, когда наносились эффективные поражения", — сказал Андрей Юсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским военнослужащим на территориях Курской области РФ следует строить траншеи и противотанковые заграждения, заявили американские чиновники, военные и эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times. Как пишет газета, на Курщине ВСУ пока не создали систему оборонительных траншей, не минировали местность и не обустраивали противотанковые заграждения. "Если ВСУ не будут защищать территорию с помощью траншей и мин, то удержать территорию Курской области будет практически невозможно", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не проводится ради усиления переговорной позиции Украины для предстоящих переговоров с Россией. По словам Владимира Зеленского, цели наступления ВСУ в Курской области заключаются в пополнении обменного фонда, нанесенныи превентивных ударов, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумскую область, а также в том, чтобы показать российскому обществу, что для российского диктатора "дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения".