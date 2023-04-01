План Герасимова по оккупации Донбасса провалился: в британской разведке озвучили подробности

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Кравцев Сергей
Командующий захватнических войск РФ Валерий Герасимов проваливает главную задачу, которую и перед ним поставил лично Путин. Уже очевидно, что Россия не в состоянии оккупировать весь Донбасс, как это было неоднократно заявлено высшим российским руководством. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.
Валерий Герасимов. Фото: из открытых источников
В британской разведке обращают внимание, что уже прошло больше 80 дней, как Валерию Герасимову была поставлена задача – оккупировать весь Донбасс, добиться того, чтобы российский войска вышли на административные границы Донецкой и Луганской областей. Валерий Герасимов должен был лично руководить зимним и весенним наступлением россиян с целью оккупации всего Донбасса.
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Военные эксперты считают, что единственное, чего удалось достичь россиянам за время нового наступления – это добить немногих тактических успехов, но за это пришлось заплатить огромную цену в десятки тысяч жертв.
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