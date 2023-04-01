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План Герасимова по оккупации Донбасса провалился: в британской разведке озвучили подробности

За последние 80 дней российские оккупанты добыли лишь незначительные успехи на Донбассе ценой десятков тысяч человеческих жертв

сегодня, 12:28
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Автор:

Кравцев Сергей

Командующий захватнических войск РФ Валерий Герасимов проваливает главную задачу, которую и перед ним поставил лично Путин. Уже очевидно, что Россия не в состоянии оккупировать весь Донбасс, как это было неоднократно заявлено высшим российским руководством. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

План Герасимова по оккупации Донбасса провалился: в британской разведке озвучили подробности

Валерий Герасимов. Фото: из открытых источников

В британской разведке обращают внимание, что уже прошло больше 80 дней, как Валерию Герасимову была поставлена задача – оккупировать весь Донбасс, добиться того, чтобы российский войска вышли на административные границы Донецкой и Луганской областей. Валерий Герасимов должен был лично руководить зимним и весенним наступлением россиян с целью оккупации всего Донбасса.


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"После 80 дней становится все более очевидным, что этот план провалился", — считают британские аналитики.

Военные эксперты считают, что единственное, чего удалось достичь россиянам за время нового наступления – это добить немногих тактических успехов, но за это пришлось заплатить огромную цену в десятки тысяч жертв.

"После десяти лет на посту начальника генерального штаба, существует реальная возможность того, что Герасимов расширяет возможности того, насколько российское политическое руководство будет терпеть провалы", — говорится в отчёте британской разведки.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1642054869447049216?s=20
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