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Пилот, показавший окровавленное лицо, стал Героем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил пилота ВСУ, сбившего пять беспилотников и две крылатые ракеты, после чего удачно катапультировался с неисправного самолета.

сегодня, 19:40
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Автор:

Slava Kot

Украинский лётчик майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в День Вооруженных сил Украины выложил фотографию, где показал свое окровавленное лицо после катапультирования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram украинского пилота.

Пилот, показавший окровавленное лицо, стал Героем Украины

Украинский пилот получил звание героя. Фото: из открытых источников

Вадим Ворошилов сбил две ракеты и пять дронов-камикадзе в Винницкой области, а потом катапультировался с самолета из-за технических неисправностей.

Пилот выложил фото с окровавленным лицом в День ВСУ 6 декабря и рассказал, что украинские военные стоят на защите всего цивилизованного мира. Karaya также написал, что на видео в соцсетях самолеты красиво летают и сбивают ракеты, но мало кто понимает. Что происходит в кабине пилота. Поэтому Ворошилов решил показать свое фото после катапультирования без фильтров.

Также в День Вооруженных сил Украины стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский наградил пилота Вадима Ворошилова Золотой Звездой Героя. Президентский указ был подписан 5 декабря.

Посмотреть фото с окровавленным лицом украинского героя Вадима Ворошилова можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом страхе для россиян. Турецкая военная компания совместно с украинским предприятием работает над созданием и тестированием нового летательного беспилотного аппарата. Первый тестовый полет был запланирован на 2023 год, однако глава компании Baykar опубликовал видео, где беспилотник поднимается на несколько секунд.

Также "Комментарии" писали об украинском командире, который заявил, что благодарен россиянам на фронте. Украинский военный отмечает, что почти год войны россияне до сих пор ничего не научились и умирают тысячами.



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Источник: https://www.instagram.com/p/Cl1Yi7KMkkh/
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