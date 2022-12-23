Песков объяснил, что имел ввиду Путин, говоря о скором завершении войны

Под недавним заявлением президента России Владимира Путина о якобы желании поскорее завершить войну в Украине имелись в виду не скорейшие переговоры, а достижение целей РФ в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Никаких предварительных контактов по этому (переговоров — ред.) нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров. Речь идет, прежде всего, о скорейшем завершении СВО (войны против Украины — ред.) путем достижения тех целей, которые РФ перед собой ставит".

Стоит отметить, российский диктатор Владимир Путин во время общения с журналистами в четверг заверил, что Россия якобы стремится как можно скорее закончить войну в Украине, но хочет избежать больших потерь.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина, закупает для войны в Украине в Северной Корее (та, понятно, всё отрицает). А аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что руководитель Пригожин пытается увеличить роль своей компании в военных операциях в Украине, чтобы утвердиться в качестве центральной фигуры российского ультранационалистического сообщества, поддерживающего войну. Есть ли возможность развалить эту ЧВК? Чего в обозримом будущем ожидать от Пригожина и его мини-армии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя действия сторон конфликта, в том числе недавние визиты украинского президента Зеленского в США, а экс-президента РФ, замглавы Совбеза страны-агрессора – Медведева – в Китай. Каковы перспективы переговорного процесса? При каких условиях будут готовы к нему Киев и Москва? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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