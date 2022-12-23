ЧВК «Вагнер» продолжает набирать вес в РФ: чего в будущем ожидать от Пригожина и его мини-армии

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Кравцев Сергей
Стало известно, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина, закупает для войны в Украине в Северной Корее (та, понятно, всё отрицает). А аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что руководитель Пригожин пытается увеличить роль своей компании в военных операциях в Украине, чтобы утвердиться в качестве центральной фигуры российского ультранационалистического сообщества, поддерживающего войну. Есть ли возможность развалить эту ЧВК? Чего в обозримом будущем ожидать от Пригожина и его мини-армии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет, что все ЧВК выполняют специфические задачи, на которые государство не может пойти напрямую. Они имеются в разных странах – в США, в Европе (в той Франции – это "Иностранный легион"). Как правило, речь о государствах, которые имеют геополитические интересы за пределами своих национальных территорий.
Он отмечает, что все наиболее трудные задачи, которые есть на восточном фронте, включая атаки на Бахмут, сейчас поручены ЧВК "Вагнер". И нередко "вагнеровцы" (если речь о наемниках с боевым опытом, а не о завербованных зэках) показывают определенные умения и навыки в ракурсе ведения боевых действий.
По словам Олега Старикова, сложно определить, в каком виде пригожинская группировка получает вооружение – от вооруженных сил РФ, от Нацгвардии или еще как-то. Передача вооружений всегда сложный процесс. Особенно, когда речь идет не о действующей армии, а о такой структуре как ЧВК.
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает:
Эксперт уверен, что деятельность ЧВК была инспирирована с персонального одобрения Путина и соответствует традиционным чекистским представлениям о необходимости тотального контроля над армией, являющейся потенциальной угрозой для любого нестабильного режима.
Он предполагает, что это понимает часть российской силовой и бюрократической элиты, которую пугает возросшая популярность Пригожина. Поэтому нельзя исключать возможных действий с целью его устранения при дальнейшем ослаблении Путина.
Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов согласен с тем, что Пригожин, благодаря своей ЧВК, существенно увеличил свое влияние в российской политике. Настолько, что может открыто угрожать олигархам или вступать в открытую конфронтацию с топ-чиновниками, например, губернатором Петербурга – Бегловым. Может безнаказанно судить и казнить, отправлять в Европарламент орудия убийства.
Он акцентирует, что в России открыто говорят о подготовке партийного проекта под крылом Пригожина.
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