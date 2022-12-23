ЧВК «Вагнер» продолжает набирать вес в РФ: чего в будущем ожидать от Пригожина и его мини-армии

Стало известно, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина, закупает для войны в Украине в Северной Корее (та, понятно, всё отрицает). А аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что руководитель Пригожин пытается увеличить роль своей компании в военных операциях в Украине, чтобы утвердиться в качестве центральной фигуры российского ультранационалистического сообщества, поддерживающего войну. Есть ли возможность развалить эту ЧВК? Чего в обозримом будущем ожидать от Пригожина и его мини-армии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

У страны-агрессора не хватает оружия, боеприпасов и военной техники для действующей армии

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет, что все ЧВК выполняют специфические задачи, на которые государство не может пойти напрямую. Они имеются в разных странах – в США, в Европе (в той Франции – это "Иностранный легион"). Как правило, речь о государствах, которые имеют геополитические интересы за пределами своих национальных территорий.

"Парадокс ситуации в том, что в РФ частные военные компании запрещены. Однако та же ЧВК "Вагнер" не просто живет, но и здравствует. А всё потому, что поддерживается высшим военно-политическим руководством. Именно поэтому уничтожить ее невозможно", – считает эксперт.

Он отмечает, что все наиболее трудные задачи, которые есть на восточном фронте, включая атаки на Бахмут, сейчас поручены ЧВК "Вагнер". И нередко "вагнеровцы" (если речь о наемниках с боевым опытом, а не о завербованных зэках) показывают определенные умения и навыки в ракурсе ведения боевых действий.

По словам Олега Старикова, сложно определить, в каком виде пригожинская группировка получает вооружение – от вооруженных сил РФ, от Нацгвардии или еще как-то. Передача вооружений всегда сложный процесс. Особенно, когда речь идет не о действующей армии, а о такой структуре как ЧВК.

"Однако, если такая компания находится под "крышей" государства, она может закупать вооружения через возможности службы внешней разведки, Главного разведуправления Минобороны РФ. В том числе – в других странах. Сейчас, похоже, выбрали Северную Корею. По всей видимости, у страны-агрессора не хватает оружия, боеприпасов и военной техники для действующей армии. Вот соответствующие разведорганы и помогают. Работу на рынке вооружений, включая военно-техническое сотрудничество, всегда курирует разведсообщество", – подчеркивает Олег Стариков.

Судьба Пригожина запрограммирована уже на внутреннее силовое противостояние в силу его позиции

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает:

"Пригожин фактически формирует параллельную государству военную вертикаль, которая становится фактором удержания и расширения его личного политического влияния, утверждения нового места во внутривластных раскладах российской элиты".

Эксперт уверен, что деятельность ЧВК была инспирирована с персонального одобрения Путина и соответствует традиционным чекистским представлениям о необходимости тотального контроля над армией, являющейся потенциальной угрозой для любого нестабильного режима.

"Пригожинская частная армия поэтому и выступает фактически как путинская неоопричнина, страхующая риски для его режима в случае созревания угрозы среди военной элиты РФ. Последняя, думаю, на непубличном уровне осознает всю пагубность путинской политики. Частная армия Пригожина – это еще дополнительный устрашающий инструмент для борьбы с потенциальной внутренней фрондой — олигархами, региональными элитами, либеральными чиновниками. Собственно, это отдает немного непредсказуемой угрозой будущей гражданской войны в России", – считает Олег Постернак.

Он предполагает, что это понимает часть российской силовой и бюрократической элиты, которую пугает возросшая популярность Пригожина. Поэтому нельзя исключать возможных действий с целью его устранения при дальнейшем ослаблении Путина.

"В любом случае, судьба Пригожина запрограммирована уже на внутреннее силовое противостояние в силу его позиции, которую он "отвоевал" в президентском окружении", – констатирует эксперт.

Пригожин лишил государство Россия монополии на насилие и правосудие

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов согласен с тем, что Пригожин, благодаря своей ЧВК, существенно увеличил свое влияние в российской политике. Настолько, что может открыто угрожать олигархам или вступать в открытую конфронтацию с топ-чиновниками, например, губернатором Петербурга – Бегловым. Может безнаказанно судить и казнить, отправлять в Европарламент орудия убийства.

"По факту, Пригожин лишил государство Россия монополии на насилие и правосудие. Таким образом, преобразует РФ в failed state (несостоявшееся государство)", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что в России открыто говорят о подготовке партийного проекта под крылом Пригожина.

"А по факту – он превращается в некий российский ИГИЛ, – считает Александр Леонов. – Я не уверен, что сейчас даже Путин способен просто и безболезненно прекратить деятельность ЧВК "Вагнер", хотя Пригожина ненавидят и военные, и силовики. Более того, взаимная симпатия и контакты Пригожина и Кадырова говорят о готовности обоих к жизни в России после Путина. Следовательно, вряд ли ЧВК "Вагнера" остановят в самой РФ – даже в случае физической ликвидации Пригожина".

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