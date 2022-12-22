Группа Вагнера покупает оружие в Северной Корее для войны в Украине

Частная военная компания Вагнера, под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина, закупает для войны в Украине в Северной Корее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Российские военные. Фото из открытых источников

Неназванный американский чиновник утверждает, что для укрепления своих позиций в Украине российские наемники из ЧВК Вагнер покупают оружие у КНДР.

"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия ЧВК Вагнера, оплатившего оборудование. Северная Корея поставила пехотные ракеты в Россию для использования компанией Вагнера", — сказал анонимный чиновник для Reuters.

Американский чиновник считает, что количество поставленного оружия из Северной Кореи не изменит общую картину боевых действий в Украине, однако США обеспокоены, что КНДР предоставила пехотные ракеты для ПВК Вагнера. США планируют поднять вопрос поставок оружия из Северной Кореи в Совет Безопасности ООН

Американский чиновник уверяет, что в ближайшие недели против частной военной компании Вагнера будут введены санкции. Группа Вагнера состоит из наемных ветеранов русской армии, воевавших в Сирии, Ливии и других странах, где требовались военные действия для интересов Путина. Также на войну против Украины в частную военную компанию Пригожина берут заключенных, которым обещают отменить срок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ФБР объявило в розыск и указало цену, которую готово заплатить за информацию, которая поможет поймать россиянина.

Также "Комментарии" писали об американских военных, которые в противоположность группе Вагнера создали группу Моцарта и помогают в Украине.

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