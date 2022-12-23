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Путин впал в истерику: в ISW рассказали, какое решение Запада разозлило диктатора

Patriot помешает попыткам Путина принудить Украину к переговорам на его условиях, уверены в ISW

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

На фоне решения Вашингтона о передаче Киеву ЗРК Patriot Владимир Путин увеличил количество заявлений, направленных на уменьшение помощи Запада в сфере безопасности Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Путин впал в истерику: в ISW рассказали, какое решение Запада разозлило диктатора

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что Путин начал истерически обвинять США в "затягивании" войны и пытался убедить, что американские системы ПРО "не будут выполнять" оборонные цели.

В свою очередь Кремль долгое время фальшиво выставлял любую помощь Запада Украине как эскалацию, указывают в отчете ISW.

Вместо этого, как объяснили специалисты, система Patriot усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру от ракетных атак РФ, которые направлены на причинение страданий гражданскому населению.                                                                                   

"Patriot также помешает попыткам Путина принудить Украину к переговорам на его условиях", — добавили в Институте изучения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина отреагировали на визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

Также издание "Комментарии" сообщало — в 2023 году РФ планирует продолжить так называемую "военную спецоперацию" до её окончательного завершения. Об этом заявил во время своего выступления на коллегии Минобороны РФ министр обороны России Сергей Шойгу. С таким предложением согласился присутствующий на мероприятии российский диктатор Путин. Он заявил, что верит вместе со всей страной в российскую армию и считает, что цели "спецоперации" в Украине будут выполнены.




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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-22?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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