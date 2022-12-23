Без мирных переговоров не будет завершения войны: когда Киев и Москва будут к ним готовы

Мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя действия сторон конфликта, в том числе недавние визиты украинского президента Зеленского в США, а экс-президента РФ, замглавы Совбеза страны-агрессора – Медведева – в Китай. Каковы перспективы переговорного процесса? При каких условиях будут готовы к нему Киев и Москва? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Есть уже понимание того, что РФ – не просто государство-агрессор, но и государство-террорист

Кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер считает, что сейчас даже те партнеры Украины, которые нас периодически призывали к неким соглашениям с Россией, поняли, что куда лучше поставить нам необходимое вооружение, чтобы Украина могла защитить себя, как можно быстрее деоккупировала свои территории, военным путем принудив РФ к переговорам о справедливом мире.

"Есть, как мне кажется, уже понимание того, что РФ – не просто государство-агрессор, но и государство-террорист. Массированные ракетные атаки россиян на критическую инфраструктуру Украины в целом и энергетическую в частности, целенаправленные удары по мирному населению – подталкивают цивилизованный мир к тому, чтобы он сам себе признался – да, с этой Россией невозможно о чём-либо договариваться. Поэтому сейчас, как мне кажется, эскалация неизбежна. Но это не плохо. Это позволит, наконец, закончить войну победой Украины. Переговоры, конечно, будут. Но уже после этого. После того, как явное преимущество будет на стороне Украины, когда мы сможем освободить большую часть своих территорий", – поясняет эксперт.

Но в ближайшее время этого ожидать не стоит, уверена она.

"Переговоры сейчас можно вести о том, как РФ будет выплачивать Украине репарации, возвращать депортированных украинцев, военнопленных. А не о том, какие украинские территории считать российскими, сотрудничать или не сотрудничать нам с Западом. Сейчас любые переговоры с российской стороной не просто невозможны, а и дальше, чем когда бы то ни было", – уверена Евгения Габер.

Именно ситуация на поле боя будет определять дальнейшие переговорные позиции

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко размышляет так:

"Пока перспектив переговорного процесса не наблюдается. Сейчас РФ заинтересована в том, чтобы взять тактическую паузу. Поэтому она говорит о переговорах. Понятное дело, что Путин не хочет мира. Просто у него сейчас достаточно сложная ситуация в военном плане. При этом, он готовит резервы, обдумывает планы повторного нападения на Киев. Зеленский прекрасно понимает эти кремлевские игры. А потому выдвигает свои предложения. Подчеркивая, что РФ не в том положении, чтобы диктовать свои условия".

Эксперт напоминает, что президент Украины четко дал понять – для начала переговоров страна-агрессор должна, как минимум, прекратить боевые действия и вывести свои войска со всех территорий Украины.

"Но на это не готова пока РФ. Так что именно ситуация на поле боя будет определять дальнейшие переговорные позиции, – убежден Игорь Петренко. – Скорее всего, Украина постарается продолжать контрнаступление. Оснащение и подготовка войск у нас сейчас лучше, чем у противника. Хорошо бы добиться более выгодных позиций, к примеру, на Запорожском направлении. Возможно, с освобождением Мелитополя. Важно перерезать сухопутный коридор в Крым, который сумела пробить Россия во время широкомасштабного вторжения. Кремль может сейчас пойти на "заморозку" войны, продав своему обществу условную победу – "есть сухопутный коридор в Крым, воду туда дали, потрепали бандеровский режим". Мол, всё хорошо, можно сворачивать так называемую "специальную военную операцию". Русский обыватель это "схавает". А без сухопутного коридора в Крым или без захвата всего Донбасса "продать" такое как "победу" будет сложно".

Так что зима, прогнозирует эксперт, будет горячая. А вот ближе к весне, вероятно, вырисуются более четкие перспективы для переговорного процесса.

Мы получим важную военную помощь, включая ЗРК Patriot Пока речь об одной батарее. Но понятно, что это только начало. Конгресс поддержал бюджет на новый год, где 45 млрд долларов выделяется Украине и другим союзникам США. Мы имеем системную поддержку со стороны всех цивилизованных стран мира. И речь не только о т.н. коллективном Западе (США, Канада, Великобритания, ЕС), но и о Японии, Австралии, Новой Зеландии. Это огромная сила. А какую поддержку имеет Россия? Недавний визит Медведева в Китай и заявления об укреплении отношений ничего не означают Китай не будет напрямую поставлять в РФ военные технологии, военную технику, товары двойного назначения. Ему нет смысла подставляться под санкции, лишаться европейского и американского рынков сбыта. Россия нужна Китаю исключительно для выкачки дешевых ресурсов. Среди явных союзников Кремля лишь – подконтрольная ему Беларусь, а также Иран и Северная Корея, обложенные санкциями, замкнутые в себе. Но те же дроны, которые Иран поставил в РФ, хоть и добавили нам головной боли, атакую объекты критической инфраструктуры, не смогли ничего изменить на линии фронта", – подчеркивает Игорь Петренко. "Пока всё выглядит так, что именно Украина укрепит свои позиции. На этой неделе произошел успешный визит Зеленского в США

Он резюмирует: боевые действия зимой будут активными, но для россиян ситуация сложится в худшую сторону. А новая успешная наступательная операция ВСУ может привести к тому, что многие из путинского окружения будут всё чаще и громче задаваться вопросом – а стоит ли продолжать это самоубийственное вторжение? Ведь так РФ может оказаться на грани развала.

"Пока российская верхушка не отказалась от того, чтобы военным путем повлиять на Украину, – отмечает эксперт. – Но у России – и об этом говорят все аналитики – окно возможностей для этого становится всё уже и уже с каждым днем".

Должен быть диалог не о том, чтобы кому-то сохранить какое-то лицо, должен быть диалог о справедливом мире

Политический эксперт Валентин Гайдай отмечает, что разговоры о переговорах ведутся постоянно. Но, возможно, только сейчас они начинают обретать реальный смысл.

"Это должен быть диалог не о том, чтобы кому-то сохранить какое-то лицо. Это должно быть о справедливом мире. Что возможно, когда Украина добьется новых побед на фронте. Тем самым улучшая свою переговорную позицию. И вынуждая противника сесть за стол переговоров на наших условиях, – поясняет эксперт. – Если мы освободим юг материковой Украины, если выйдем на рубежи до полномасштабного вторжения, у нас будет более сильная позиция. Но пойдет ли Москва даже тогда на переговоры? В любом случае нам следует продолжать деоккупацию, в том числе ОРДЛО и Крыма".

Минимальной победой для нас, считает Валентин Гайдай, был бы выход на позиции до широкомасштабного вторжения РФ. По его мнению, такой промежуточный успех позволил бы начать переговорный процесс, в том числе, об освобождении всех украинских территорий.

Какие-то процессы идут. Некий слом происходит. Но лишь когда ложная парадигма, что Россия может победить в этой войне, окончательно рухнет, – можно садиться за стол переговоров. И важно, чтобы к тому моменту Украина имела сильную позицию. Как минимум – выход на границы до вторжения, в идеале – освободить Донецк и Луганск, начать двигаться по Крыму. Тогда у нас будут фактически все козыри для того, чтобы диктовать России мир на своих условиях", – констатирует Валентин Гайдай. "Пока россияне не поймут (руководство, политикум, общество), что они проиграли, что никакие из задач т.н. "СВО", включая захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах, не будут выполнены, они не будут готовы к реальным переговорам. Сейчас РФ до этого не созрела. Да, многие уже понимают, что никакая это не "СВО". Даже Путин уже называет ее войной

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