Пекин и Москва готовы идти на сближение: что это значит в свете войны в Украине – есть ли угроза

Китай готов идти на сближение с Россией ради "более справедливого глобального управления". Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с прибывшим в КНР замглавы Совбеза РФ, бывшим президентом Дмитрием Медведевым. Стороны также обсуждали войну в Украине, которую Китай избегает называть таковой, как и не хочет называть РФ – агрессором. Что происходит между КНР и РФ? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе влияния Китая на российско-украинское противостояние? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В вооруженном конфликте в Украине Китай точно не будет принимать участия

Экс-зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", нардеп V, VI и VII созывов Андрей Сенченко так оценивает ситуацию:

"Пекин пошел на сближение с Москвой давно. И он давно играет в свою игру – против США и ЕС. Для чего активно использует Россию. Ослабление которой в этой войне – тоже на руку Китаю. У него есть свои аппетиты в отношении российских территорий. Пока они реализуются в форме активного их заселения китайцами, которые как бы приехали работать в РФ, но уезжать оттуда не собираются".

Китай, по словам эксперта, активно стимулировал РФ изначально к войне в Украине. И продолжает это делать в разных формах.

"Сам он в этом вооруженном конфликте точно не будет принимать участия. Но в форме моральной поддержки России, похлопыванием по плечу – безусловно. Достаточно ознакомиться с тем, насколько активно кремлевские нарративы продвигаются китайскими государственными, армейскими СМИ. Это – четко обозначенная государственная политика КНР в ракурсе поддержки российской агрессии, – поясняет Андрей Сенченко. – Экономически же Китай будет сам высасывать всё, что только возможно, у всех, у кого только возможно. Включая Россию".

Эксперт акцентирует, что КНР работает только на себя. И попытки повернуть тот же поток российских энергоносителей с запада на восток, будет означать лишь то, что Китай будет их просто приобретать по бросовым ценам, уверен Андрей Сенченко.

С одной стороны КНР заявляет об отказе давать России оружие, с другой – постоянно подчеркивает, что хорошо бы, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров

Политолог Андрей Окара подчеркивает, что политика Китая подчеркнуто независима и малопонятна тем же европейцам.

"Китайцы планируют что-то, исходя из более долгих сроков, намного наперед. Потому так сложно бывает понимать логику китайских политических жестов, – поясняет эксперт. – Китай много раз давал понять, что не поддерживает Путина и Россию в агрессии против Украины таким образом, как того хотел Кремль. В феврале даже срок вторжения, возможно, согласовывался между Путиным и Си. Похоже, имела место просьба Си, чтобы вторжение не омрачало Олимпийские игры, проходящие в Китае. И демонстративное появление Путина и Си на этих играх в начале февраля было зловещим, символизирующим, как минимум, моральную поддержку со стороны Китая грядущих агрессивных действий Кремля ".

Но после широкомасштабного вторжения РФ в Украину и последовавших неудач для агрессора, ситуация в российско-китайские отношения колебалась туда-сюда, отмечает Андрей Окара.

"Пекин действует, как в песне из фильма о мушкетерах – "Я не сказала "да", милорд. Вы не сказали "нет". Его отношение к РФ сложное для интерпретации. Оно достаточно мутное, невнятное. Приходится истолковывать по-разному. С одной стороны КНР заявляет о принципиальном отказе давать России оружие или же комплектующие (прежде всего, электронику для ракет), с другой – постоянно подчеркивает (и сейчас во время визита Медведева – тоже), что хорошо бы, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, искали компромисс. Такая сложная позиция поясняется, в том числе, фактором Тайваня, – считает политолог. – Одним из главных опасений Украины было, чтобы Китай не начал операцию против Тайваня, пока идет российско-украинская война. Иначе это отвлечет внимание от нашего конфликта. Вероятность того, что "вспыхнет" на Тайване, была в этом году не раз. Но, к счастью, этого удалось избежать".

У КНР, уверен эксперт, есть свои планы по поводу РФ. Они непрозрачны, не оглашаются. И мы, по словам политолога, вынуждены их считывать по ряду факторов, интерпретировать, строить некие свои догадки в ракурсе того, как Китай видит свои дальнейшие отношение с Россией.

"Китай явно заинтересован в том, чтобы РФ как единое государство, сохранилась. И он, похоже, не намерен аннексировать российские регионы, которые были некогда китайским, так, как Россия это сделала с Крымом. Скорее речь о политике медленного, рассчитанного на десятилетия, всасывания, переваривания, переформатирования неких регионов за Уралом – от Сибири до Дальнего Востока. Некой социально-экономической интервенции. Когда никто ни у кого ничего явно не "отжимает", но в какой-то момент оказывается, что на определенной территории живут и работают в основном китайцы. Со всеми вытекающими, – прогнозирует Андрей Окара. – Учитывая, что в КНР есть демографический перекос в сторону мужчин, а в РФ как раз наоборот, вполне возможна медленная ассимиляция китайцами части российской территории. Китай рассматривает Россию как младшего партнера, ресурсную базу для экономики КНР, как место развития для китайского народа, женщин РФ – как демографический ресурс для создания будущих китайцев. При этом Пекин не заинтересован в том, чтобы РФ лишали ядерного оружия. Ведь если это случится, относительный паритет между США и КНР/РФ будет не в пользу Пекина. Резюмируя: КНР нужна слабая, но цельная и ядерная Россия, готовая по дешевке поставлять китайцам ресурсы, включая энергетику и женщин".

Так что, заключает эксперт, любые встречи Си с персонажами типа Медведева не должны дезориентировать Украину, Европу, США. Не стоит делать из этого выводов типа "всё, Россия договорилась с Китаем, теперь она получит от него много чего". Скорее, всё, что хочет, от РФ получит КНР. И это – долгоиграющая история.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Зеленский прибыл в США — о чем говорит увеличение военной помощи Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!