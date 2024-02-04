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Пешается судьба города: украинский военкор назвал критическую ситуацию в Авдеевке

Российские оккупанты смогли обойти украинские силы в Авдеевке и закрепились на опасно близком расстоянии до логистической артерии украинских защитников.

сегодня, 14:42
Автор:
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Slava Kot
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Военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников.

Пешается судьба города: украинский военкор назвал критическую ситуацию в Авдеевке

Карта боевых действий вблизи Авдеевки. Фото из открытых источников

Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники в Авдеевке рассказал о продвижении российских сил в городе.

"Сегодня, как утверждают мои источники в Авдеевке, ситуация в городе стала критической. Российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город с северо-востока", — пишет украинский журналист.

По его словам, российским силам удалось обойти боевые лени украинских защитников и закрепиться на застройке вблизи Авдеевского карьера.

"Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников им остаются сотни метров", — отмечает Андрей Цаплиенко и добавляет, что "на днях решается судьба Авдеевки".

Несмотря на критичность ситуации, по словам военных, она пока не безнадежна. И в случае наличия пехотных резервов с опытом сражений в городе, прорыв российских сил можно ликвидировать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как россияне попытались прорвать границу Украины на севере. Российская ДРГ подошла к границе, а после обнаружения разделилась на две группы и пыталась обойти опорный пункт и осуществить атаку на украинские позиции.

Также "Комментарии" писали, что генерал Тарнавский объяснил отличие тактики россиян в боях в Марьинке и за Авдеевку.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/47758
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