Пешается судьба города: украинский военкор назвал критическую ситуацию в Авдеевке

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Slava Kot
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников.
Карта боевых действий вблизи Авдеевки. Фото из открытых источников
Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники в Авдеевке рассказал о продвижении российских сил в городе.
По его словам, российским силам удалось обойти боевые лени украинских защитников и закрепиться на застройке вблизи Авдеевского карьера.
Несмотря на критичность ситуации, по словам военных, она пока не безнадежна. И в случае наличия пехотных резервов с опытом сражений в городе, прорыв российских сил можно ликвидировать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как россияне попытались прорвать границу Украины на севере. Российская ДРГ подошла к границе, а после обнаружения разделилась на две группы и пыталась обойти опорный пункт и осуществить атаку на украинские позиции.
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