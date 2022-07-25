Первые ЗРК Gepard из Германии уже пошли в Украину: сколько еще получим

Берлин начал поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину. И первая партия такого оружия уже на территории Украины в расположении ЗСУ. Как передает портал "Коммпентарии", об этом в эфире общенационального телемарафона проинформировал министр обороны Алексей Резников.

ЗРК GEPARD ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Министр рассказал, что на территории Украины уже есть первые три Gepard. Резников объяснил, что это зенитно-ракетные комплексы, которые очень нужно украинской армии.

Ранее союзники Украины передали десятки тысяч патронов к Gepard и ближайшем временем Киева ожидает 15 таких ЗРК 3 уже заехали в Украину, и они находятся у украинских защитников.

Стоит отметить, что неделю назад Германия предоставила список вооружения, которое готова поставить Украине и как раз в этом списке и значилось 30 ЗРК Gepard. Главная причина, из-за которой и возникла задержка с поставкой – это проблемы со снарядами. Германия не могла долго определиться с поставщиком боеприпасов к этому вооружению. В самой Германии было лишь немного меньше чем 60 тысяч 35-мм снарядов, но после сотрудничества Германии и Норвегии удалось найти производителя, которые может оперативно поставить дополнительные боеприпасы. Производитель систем провёл обучение украинских военных. Теперь ЗРК Gepard смогут показать себя на поле боя.

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