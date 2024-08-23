Первая попытка провалилась. Оккупанты снова пытаются загнать на войну коллаборантов

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики пытаются рекрутировать украинцев в так называемый добровольческий батальон им. Судоплатова.

РФ агитирует коллаборантов воевать против Украины. Фото из открытых источников

Как отмечает Центр национального сопротивления, батальон был создан в пропагандистских целях в 2022 году, но никогда по количеству личного состава батальоном не был, а скорее ротой, которая состояла из россиян и несколько десятков наемников.

По данным Центра сопротивления, местное население не шло к оккупантам на службу, кроме нескольких коллаборантов. В результате за два года из-за потерь и дезертирства батальона не существует, а есть только уголовное производство по хищению средств на его содержание. Однако местная оккупационная администрация не оставляет надежд набрать снова хотя бы роту, на которую можно было бы списывать средства. Поэтому оккупанты совершают преступление и пытаются рекрутировать местное население, запрещающее международное право.

Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы оккупантов и не становиться "пушечным мясом" в захватнической войне Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.