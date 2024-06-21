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Первая леди Украины призналась, как справляется с тревогой и усталостью

Елена Зеленская рассказала, что иногда позволяет себе поплакать ночью

сегодня, 11:17
Автор:
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Черновалова Кристина
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С начала полномасштабного вторжения первая леди Украины Елена Зеленская столкнулась с серьезными испытаниями, которые повлияли на ее психологическое состояние. В недавнем интервью британскому изданию The Telegraph Зеленская откровенно рассказала о своем опыте борьбы с психологическим выгоранием.

Первая леди Украины призналась, как справляется с тревогой и усталостью

Первая леди Украины призналась в борьбе с психологическим выгоранием

"Я стараюсь использовать момент эффективно, потому что иногда, когда мы думаем, что отдохнули, на самом деле это не так", — сказала Зеленская в интервью The Telegraph.

Первая леди призналась, что иногда просыпается по ночам с тревогой, однако старается, чтобы ее дети этого не видели. 

"Это были самые ужасающие моменты, и хорошо, что это произошло ночью, потому что никто из моих детей этого не видел, потому что я всегда должна быть для них источником уверенности", — рассказала Зеленская.

Не скрывая эмоций, первая леди делится, что иногда позволяет себе быть уязвимой. 

"Пару раз я позволяла себе плакать, когда было невыносимо грустно, но я делала это сознательно, потому что знаю, что мне нужно нырнуть глубоко на дно, чтобы найти в себе силы толкаться, и тогда я снова смогу плавать", — сказала она.

Ранее “Комментарии” писали, что в интервью для словенского издания OnaPlus, Елена Зеленская, Первая леди Украины, поделилась своими размышлениями и мечтами о будущем страны.

Читайте также на портале — Елена Зеленская отклонила приглашение присутствовать при выступлении президента Байдена в Конгрессе в связи с тем, что она должна была сидеть рядом с Юлией Навальной. Такое решение первой леди поддержали многие политики.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/06/20/olena-zelenska-ukraine-hope-burnout-family/
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Ігор

сегодня, 10:31

За всі ті криваві злочини треба щоб разом з Зе вся його сім'я почувалась безпечно тільки у Ростові. Щоб вони постійно жили обмежені і у страху і перед очима була доля Єви Браун і її дітей у 1945.


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