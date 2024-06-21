Первая леди Украины призналась, как справляется с тревогой и усталостью

С начала полномасштабного вторжения первая леди Украины Елена Зеленская столкнулась с серьезными испытаниями, которые повлияли на ее психологическое состояние. В недавнем интервью британскому изданию The Telegraph Зеленская откровенно рассказала о своем опыте борьбы с психологическим выгоранием.

Первая леди Украины призналась в борьбе с психологическим выгоранием

"Я стараюсь использовать момент эффективно, потому что иногда, когда мы думаем, что отдохнули, на самом деле это не так", — сказала Зеленская в интервью The Telegraph .

Первая леди призналась, что иногда просыпается по ночам с тревогой, однако старается, чтобы ее дети этого не видели.

"Это были самые ужасающие моменты, и хорошо, что это произошло ночью, потому что никто из моих детей этого не видел, потому что я всегда должна быть для них источником уверенности", — рассказала Зеленская.

Не скрывая эмоций, первая леди делится, что иногда позволяет себе быть уязвимой.

"Пару раз я позволяла себе плакать, когда было невыносимо грустно, но я делала это сознательно, потому что знаю, что мне нужно нырнуть глубоко на дно, чтобы найти в себе силы толкаться, и тогда я снова смогу плавать", — сказала она.

Ранее “Комментарии” писали, что в интервью для словенского издания OnaPlus, Елена Зеленская, Первая леди Украины, поделилась своими размышлениями и мечтами о будущем страны.

Читайте также на портале — Елена Зеленская отклонила приглашение присутствовать при выступлении президента Байдена в Конгрессе в связи с тем, что она должна была сидеть рядом с Юлией Навальной. Такое решение первой леди поддержали многие политики.