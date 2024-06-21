Первая леди Украины призналась, как справляется с тревогой и усталостью

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Черновалова Кристина
С начала полномасштабного вторжения первая леди Украины Елена Зеленская столкнулась с серьезными испытаниями, которые повлияли на ее психологическое состояние. В недавнем интервью британскому изданию The Telegraph Зеленская откровенно рассказала о своем опыте борьбы с психологическим выгоранием.
Первая леди Украины призналась в борьбе с психологическим выгоранием
Первая леди призналась, что иногда просыпается по ночам с тревогой, однако старается, чтобы ее дети этого не видели.
Не скрывая эмоций, первая леди делится, что иногда позволяет себе быть уязвимой.
Ранее “Комментарии” писали, что в интервью для словенского издания OnaPlus, Елена Зеленская, Первая леди Украины, поделилась своими размышлениями и мечтами о будущем страны.
Читайте также на портале — Елена Зеленская отклонила приглашение присутствовать при выступлении президента Байдена в Конгрессе в связи с тем, что она должна была сидеть рядом с Юлией Навальной. Такое решение первой леди поддержали многие политики.
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Ігор
сегодня, 10:31
За всі ті криваві злочини треба щоб разом з Зе вся його сім'я почувалась безпечно тільки у Ростові. Щоб вони постійно жили обмежені і у страху і перед очима була доля Єви Браун і її дітей у 1945.