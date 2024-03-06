Елена Зеленская сломала планы США показать, что Украина и РФ «один народ»

Елена Зеленская отклонила приглашение присутствовать при выступлении президента Байдена в Конгрессе в связи с тем, что она должна была сидеть рядом с Юлией Навальной. Такое решение первой леди поддержали многие политики.

Елена Зеленская

Как подчеркнула в Фейсбуке нардеп Ирина Геращенко, мир упорно хочет посадить рядом украинцев и россиян, намекая, мол, от авторитаризма Владимира Путина страдают те и другие.

"Трагедия семьи Навальных и убийство в тюрьме Алексея не равняется геноциду украинского народа. Все россияне несут ответственность за эту ужасную войну. Они ее не остановили ни в 14, ни в 22. Наоборот, цементировали режим Путина и культивировали украинофобию",

– подчеркнула Геращенко.

По ее словам, было бы хорошо, если бы Конгресс посетили молодые вдовы украинских военных. Возможно, это способствовало бы скорейшему решению о выделении помощи Украине, добавила нардеп.

В свою очередь нардеп Лиза Богуцкая отметила, что история с распределением мест для гостей в Конгрессе, где должны были сидеть рядом две пострадавшие от путинизма женщины, была рассчитана на "поиск взаимопонимания" между россиянами и украинцами. По ее словам, это очень цинично. В этом контексте Богуцкая напомнила, что после известия о смерти мужа Юлия Навальная призвала мир "задушить" Путина санкциями, однако она не обращалась с таким призывом, когда россияне убивали и продолжают убивать в том числе мирных украинцев.

"Я все ждала, когда Юлия скажет, что просит лидеров западных стран поддержать оружием Украину, поскольку только ВСУ способны реализовать мечту свободного мира и уничтожить Путина вместе с его приспешниками. Нет. Не было"

, — написала в Фейсбуке Богуцкая.

Кроме того, она добавила, что Елена Зеленская и Юлия Навальная – это совершенно разные истории ненависти к российскому упырю.

Вместе с тем политический обозреватель Павел Нусс считает, что Белый дом пригласил Елену Зеленскую, чтобы психологически надавить на Конгресс в выделении помощи Украине. При этом, по его мнению, в Офисе президента по этому поводу было принято абсолютно политическое решение.

"Цель Банковой также, понятная – политическая. Но, кажется, что считались на Банковой не столько с принципами (заявления Навального о бутербродном Крыму), сколько думали об имидже и имиджевых рисках для Зеленского",

– добавил Нусс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что первая леди Елена Зеленская сообщила, как президенту Владимиру Зеленскому удается бороться со стрессом. Кроме того, она добавила, что глава Украины сможет справиться со всеми трудностями.