Елена Зеленская сломала планы США показать, что Украина и РФ «один народ»

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Ткачик Олеся
Елена Зеленская отклонила приглашение присутствовать при выступлении президента Байдена в Конгрессе в связи с тем, что она должна была сидеть рядом с Юлией Навальной. Такое решение первой леди поддержали многие политики.
Елена Зеленская
Как подчеркнула в Фейсбуке нардеп Ирина Геращенко, мир упорно хочет посадить рядом украинцев и россиян, намекая, мол, от авторитаризма Владимира Путина страдают те и другие.
По ее словам, было бы хорошо, если бы Конгресс посетили молодые вдовы украинских военных. Возможно, это способствовало бы скорейшему решению о выделении помощи Украине, добавила нардеп.
В свою очередь нардеп Лиза Богуцкая отметила, что история с распределением мест для гостей в Конгрессе, где должны были сидеть рядом две пострадавшие от путинизма женщины, была рассчитана на "поиск взаимопонимания" между россиянами и украинцами. По ее словам, это очень цинично. В этом контексте Богуцкая напомнила, что после известия о смерти мужа Юлия Навальная призвала мир "задушить" Путина санкциями, однако она не обращалась с таким призывом, когда россияне убивали и продолжают убивать в том числе мирных украинцев.
Кроме того, она добавила, что Елена Зеленская и Юлия Навальная – это совершенно разные истории ненависти к российскому упырю.
Вместе с тем политический обозреватель Павел Нусс считает, что Белый дом пригласил Елену Зеленскую, чтобы психологически надавить на Конгресс в выделении помощи Украине. При этом, по его мнению, в Офисе президента по этому поводу было принято абсолютно политическое решение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что первая леди Елена Зеленская сообщила, как президенту Владимиру Зеленскому удается бороться со стрессом. Кроме того, она добавила, что глава Украины сможет справиться со всеми трудностями.
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Олександр
сегодня, 13:26
Доброго... я думаю зе- команду треба гнати і чим скоріше поставити їх перед народом за скоєня смертей та геноцид укр народу.
Правдоруб
сегодня, 13:04
Бред! Конечно мы не единый народ! Украина лучше была есть и будет по этому рашка и завидовала всегда. Пиар дешовки в очень дорогих сшотках и украшениях! А после этого она презентовала скумбрия по 8 грн. Всех этих слуг не Украинского народа со всеми их родственниками нужно наказать и отобрать наворованное!!!
Ігор
сегодня, 13:00
Для корумпованих юдейців сварка як повітря. Вони знайдуть як пересваритись і заробити на рекламі цього. Вони по кілька разів на день пробивають нове дно. Прийшли на брехні розікрали Україну всіх своїх вивезли подалі від їх конфлікту. Всіх юдейців тримають подалі від фронту ближче до корита. Своїм рідним пожиттєві стипендії призначили. Вони остаточно знищать Україну, а відповідальність перекладуть на інших.