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Первая леди Украины поделилась мечтами о будущем после войны

Елена Зеленская призналась, что больше всего хочет увидеть улыбку мужа

сегодня, 16:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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В недавнем интервью для словенского издания OnaPlus, Елена Зеленская, Первая леди Украины, поделилась своими размышлениями и мечтами о будущем страны. 

Первая леди Украины поделилась мечтами о будущем после войны

Елена Зеленская призналась, чего больше всего желает сейчас

С началом полномасштабного вторжения, повседневная жизнь украинцев изменилась кардинально. Не оставаясь в стороне от общенациональных испытаний, семья Зеленских также столкнулась с необходимостью адаптироваться к новой реальности, где каждый день приносит как новые вызовы, так и возможности для проявления силы духа и надежды на лучшее.

В своем интервью, Елена Зеленская призналась, что война заставляет пересмотреть многие жизненные приоритеты и планы. Тем не менее, она выразила уверенность в скором наступлении мирных времен и поделилась личной мечтой, которая стала символом общенациональной стремления к миру и благополучию. 

"Мечтаю увидеть на лице мужа беззаботную улыбку довоенной эпохи," — говорит Елена. Эти слова отражают не только личные чаяния, но и общую надежду на завершение войны, восстановление страны и возвращение к мирной жизни.

Первая леди подчеркивает, что путь к миру будет трудным и долгим. Впереди — восстановление разрушенных городов и сел, возвращение вынужденных переселенцев, лечение ран, как физических, так и душевных. Но самое главное, по ее словам, — это конец смерти и разрушений, которые стали постоянными спутниками украинцев в последние годы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью итальянскому телеканалу Rai 1 поделился трогательными деталями из жизни своей семьи, которые отражают общенациональный опыт в эти непростые времена.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/ya-mechtayu-ob-etom-elena-zelenskaya-priznalas-chego-bolshe-vsego-zhelaet-seychas-12595200.html
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