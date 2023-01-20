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Перспективы освобождения Крыма – почему меняется риторика западных партнеров

Разведывательные оценки западных стран, вероятно, показывают, что кризис российского управления развивается быстрее, чем прогнозировалось ранее

сегодня, 11:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня, 20 января, отмечается День Автономной Республики Крым, которая с 2014-го года оккупирована РФ. При этом даже Иран, лояльный к России, не признаёт "присоединение" к ней временно оккупированных украинских территорий, включая Крым и части материковой территорииТем временем Запад всё активнее подает сигналы, что поможет Украине освободить Крым. По данным источников издания The New York Times (NYT)США помогут нашей стране спланировать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет, в том числе, временно оккупированный КрымО чём говорит смена парадигмы западных партнеров Украины? Каковы перспективы освобождения Крыма? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Перспективы освобождения Крыма – почему меняется риторика западных партнеров

Крым. Фото: из открытых источников

Без освобождения Крыма российско-украинская война точно не будет закончена

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко отмечает:

"Освобождения Крыма – абсолютно реализуемая, достижимая цель. Без этого российско-украинская война точно не будет закончена. Радует, что у украинской власти, вооруженных сил, всего общества – одно отношение к этому вопросу. И такая точка зрения становится превалирующей среди западных лидеров".

По словам эксперта, на сто процентов мы имеем в этом ракурсе поддержку ближайших соседей – Польши, Балтийских государств.

"Тех стран, которые рельефно ощущают российскую угрозу. И понимают, что не доведенная до логического конца история с агрессией против Украины (а логический конец – это полное освобождение наших территорий в рамках границ 1991 года, процесс демилитаризации и денацификации РФ) будет означать просто паузу в войне, которая может вспыхнуть в любой момент, распространившись уже и на другие государства", – акцентирует Андрей Сенченко.

Безусловный позитив, по его словам, заключается и в том, что США, Великобритания также подают нам всё более явные сигналы – они будут поддерживать нас вплоть до изгнания россиян со всех украинских территорий.

Блокирование Перекопа и разрушение Крымского моста могут привести к изоляции Крыма и срыву поставок

Президент аналитического центра "Политика", нардеп VIII созыва ВР, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов обращает внимание, что долгое время Россия обозначала Крым как "красную линию". Любые претензии на его освобождение встречали агрессивную реакцию российского руководства и даже угрозы применением оружия массового поражения. В 2014 году, напоминает эксперт, аннексия Крыма подавалась как личная победа Путина и как триумф российской имперской политики.

"Западные страны в течение войны с осторожностью комментировали возможное возвращение Крыма военным путем и предлагали различные гибридные варианты с переходными периодами, демилитаризацией и совместным управлением. Изменение позиции было обусловлено двумя факторами: принципиальным требованием Украины и неспособностью России удержать Крым. Президент Зеленский во всех публичных выступлениях и дипломатических переговорах выступал за полное восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Эту позицию поддерживают украинские элиты и общество. Российская армия исчерпывает ресурсы и теряет поддержку последних иностранных союзников. Разведывательные оценки западных стран, вероятно, показывают, что кризис российского управления развивается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Конечно, вероятность новых попыток российского наступления остаётся высокой, но его эффективность и успех оцениваются как минимальные", – поясняет Игорь Попов.

Он подчеркивает, что в стратегическом плане деоккупация Крыма является более приоритетной, чем даже операция в ОРДЛО.

"Блокирование Перекопа и разрушение Крымского моста могут привести к изоляции Крыма и срыву поставок, – отмечает эксперт. – А крымские военно-морские базы и аэродромы гораздо более важны для влияния на Черноморский театр военных действий. Освобождение Крыма может стать долгим и трудным процессом. Но даже его изоляция значительно усилит переговорные позиции Киева и окажет огромное символическое влияние на общественные настроения во всем мире".

Читайте также на портале "Комментарии" — США изменили свое отношение к возвращению Украиной Крыма, – NYT.




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