Неожиданный поворот: Ирана озвучил позицию – чей Крым и Донбасс

Иран не признает "присоединение" к России временно оккупированных украинских территорий – Крыма, Луганской и Донецкой областей, хотя и считает причиной российской войны против Украины "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран". Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "TRT World" заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиан.

Хоссейн Амир Абдуллахиан. Фото: из открытых источников

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, поэтому, несмотря на хорошие отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма", – отметил Абдуллахиан.

Он также напомнил, что Иран на официальном уровне не признал российский нарратив о том, что Луганск и Донецк отделились от Украины, потому что Тегеран придерживается своего последовательного принципа во внешней политике.

"Когда мы говорим, что война – это не решение в Украине, мы верим в свою позицию как в фундаментальный основополагающий политический принцип", – отметил иранский дипломат.

В то же время Хоссейн Амир Абдуллахиан назвал войну РФ против Украины "сложной ситуацией", причиной которой стали "провокационные действия НАТО и некоторых стран Запада". Но о каких именно странах идет речь глава МИД Ирана не уточнил.

Стоит отметить, что в подобном ключе высказался еще президент Сербии Александар Вучич. Он заявил, что его страна не может поддержать вторжение России в Украину и публично заявляет, что Крым и Донбасс – это украинские территории.

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