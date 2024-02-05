Переплывайте Тису. Нардеп Кривошеев дал совет мужчинам, не желающим воевать

Война Украины с Россией не завершится через год-два, поэтому все мужчины должны быть готовы к тому, что нужно воевать за право страны существовать, заявил Игорь Кривошеев.

Нардеп допускает, что сам может пойти на фронт

При этом он отметил, что, наверное, ему тоже придется идти на фронт.

"Я лично не радуюсь надеждам, что я смогу как-то избежать этой войны, я склоняюсь к тому, что мне тоже придется воевать в этой войне",

– сказал нардеп.

Кривошеев дал совет мужчинам, не готовым идти на фронт, а именно: искать себе другую страну для жизни.

"Если вы не берете на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство",

– сказал нардеп.

Напомним, военные говорят о том, что Украине крайне нужна мобилизация и ожидают принятия нового закона, регулирующего этот вопрос.

Портал "Комментарии" сообщал, несмотря на то, что законопроект о мобилизации содержит много дискуссионных норм, он будет принят уже на этой неделе, об этом журналистам сообщил вице-спикер Верховной Рады Алексей Корниенко.

Портал "Комментарии" рассказывал, что новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента . Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хотя и не исключили, что они могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, идущие вокруг мобилизационного законопроекта.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации . В нем он прописал ряд ключевых изменений, отличающих его от правительственного законопроекта. В частности, нардеп предлагает, чтобы демобилизация наступала через 18 месяцев службы, а увольнение – в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию). При этом такие изменения должны касаться и контрактников, и мобилизованных.





