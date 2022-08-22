Переговоры между Украиной и РФ: кому они нужны больше на этом этапе

Несмотря на явный интерес Москвы в переговорах с Киевом, на чем уже акцентировали представители Офиса президента и о чем, в частности, говорят "миротворческие" посреднические старания Турции , сама РФ желание выйти из конфликта дипломатическими методами отрицает. Об этом, в частности, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов , пишет Financial Times. В последнее время тема гипотетических переговоров между Украиной и РФ остается в топе. Издание "Комментарии" разбиралось с экспертами, реально ли заключение определенных сделок в ближайшем будущем – и кому они нужны на данном этапе.

Переговоры между Украиной и РФ (фото из открытых источников)

Переговоры о заключении мирных соглашений возможны только после полного освобождения оккупированных территорий Украины



Нардеп V, VI и VII созывов, экс-заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает:

"Я поддерживал и поддерживаю единую позицию по переговорам, которую, кстати, озвучивал и президент Зеленский. А именно – все переговоры о заключении мирных соглашений возможны только после полного освобождения оккупированных территорий Украины, включая Крым и Донбасс. И эти переговоры должны относиться к репарациям, которые Россия должна выплачивать украинскому государству, компенсации морального и материального ущерба пострадавшим украинским гражданам и бизнесу".

Определяющей в ракурсе переговоров является позиция украинского народа, отмечает эксперт. И она в этом случае совпадает с позицией украинской власти.

"Это наша страна, наши захваченные территории, наши жертвы и скитания. Поэтому позиция международных партнеров, некоторые из которых, возможно, хотели бы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой "здесь и сейчас" путем уступок со стороны Украины, не имеет значения. Нам следует ориентироваться исключительно на свои интересы. При этом можно и нужно понимать интересы того же Запада, той же Турции. И об этом следует постоянно говорить, – считает Андрей Сенченко. – Да, на Западе достаточно много пока российской агентуры. И прямых агентов воздействия, и полезных идиотов. Поэтому Украина должна постоянно объяснять партнерам, в чем мы имеем совпадение интересов. Причем не только и не столько объяснять это властям партнеров в том же Евросоюзе, как обычным европейцам".

По словам эксперта, первый и главный интерес наших международных партнеров – недопущение в будущем повторения российской агрессии в отношении Украины и других стран.

"Действия Путина угрожают всем. И это даже не затрагивая тему ядерной катастрофы, которая усилиями россиян может произойти на Запорожской атомной станции, – уточняет Андрей Сенченко. – Во-первых, если бы Путин победил Украину, то следующими стали Молдова, Словакия, Чехия, Польша, государства Балтии. Под тем или иным поводом. Несмотря на то, что все они, кроме Молдовы, являются государствами-членами НАТО. Во-вторых, Путин пытается установить тотальный контроль над акваторией Черного и Азовского морей. И это – совсем неличная морская экономическая зона РФ. Там есть сосредоточение интересов многих стран, той же Турции. Впрочем, даже не черноморские страны имеют здесь свои интересы – и против того, чтобы Россия делала данные моря исключительно своими. В-третьих, Путин пытается использовать Крым в качестве плацдарма для агрессии на Ближнем Востоке со всеми миграционными кризисами. Даже трудно сказать, куда может качнуться очередной вектор российских дестабилизационных операций. Сегодня он один, завтра может быть противоположным. Путину чем не стабильнее – тем лучше. И интерес всех цивилизованных стран здесь совпадает с интересами Украины завершить войну победой над Россией. И будет вести переговоры с позиции Киева, а не Москвы. Вот когда сложатся соответствующие условия – тогда и придет время для таких переговоров".

Мартовские встречи в Стамбуле перешли в стадию политического давления на другую сторону

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отмечает, что мирные приговоры после мартовских встреч в Стамбуле перешли в стадию даже не столько заморозки, сколько использование их как политического давления на другую сторону.

"Российская сторона продолжает настаивать на том, что цели их спецоперации будут выполнены. Сейчас РФ контролирует около 20% территории Украины, а инициированные ею переговоры будут обязательно предусматривать уступки, на что там при нынешнем раскладе не пойдут. К тому же в Кремле не только не считают, что проигрывают войну, но и заявляли, что "Россия в Украине всерьез еще ничего не начинала". Параллельно с этим происходит скрытая мобилизация, расконсервация военной техники. Также технику стягивают на захваченные украинские территории, что указывает именно на намерение продолжать войну. Есть вероятность, что в РФ могут ждать зимы и даже второй половины, чтобы начать новые наступательные операции. Ведь тогда Запад может отвлечься на свои внутренние проблемы из-за энергоресурсов и ослабить военную и экономическую поддержку Украины", – объясняет эксперт.

"Украинская сторона, — продолжает Ева Антоненко, — выступает за переговоры только в случае тактических поражений России и отвода российских войск к границам Украины 1991 года — когда страна обрела независимость. То есть предполагается возвращение Донбасса, Крыма и всех захваченных Россией в этом году территорий".

"Другими словами, — отмечает эксперт, — Украине нужна "правильная переговорная позиция", предусматривающая большие военные и территориальные уступки РФ, что возможно только в случае военных поражений России на фронте".

К тому же, напоминает Ева Антоненко, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, если в Мариуполе проведут "трибунал" над пленными из "Азовстали", никакие переговоры больше не будут возможны. То есть, это новая украинская "красная линия".

"Время в определенной степени и на стороне Украины, которая ожидает начала осенних поставок вооружений по "ленд-лизу". Учитывая все это, можно сделать главный вывод: при сохранении нынешних раскладов и отсутствии резкого перелома в пользу одной из сторон, переговоры не потребуются ни одной из них, – резюмирует эксперт. – Если же произойдет перелом или если война перейдет в затяжную фазу, сильно и изматывающую одну или обе стороны, РФ и Украина могут вернуться к этому вопросу. Это же касается и стабильности западной поддержки, которая является залогом возможности Украины противостоять на войне, а также способности сохранять условную стабильность экономики: если этого не будет, наша страна может начать проблемы".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кремль больше не видит мирного соглашения с Украиной , чтобы прекратить войну.

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