Переговоры без каких-либо компромиссов: о чем говорят новые заявления Зеленского и Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита "Большой двадцатки" (G20) в онлайн формате, заявил, что Киев согласится на мир, когда Россия выведет свои войска за пределы территории Украины и заплатит за нанесенный ущерб. Он также призвал G20 исключить РФ из своего состава, а международное сообщество – "зацементировать ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности", которые сделают невозможным повторное наступление со стороны России. Главком ВСУ Валерий Залужный также подчеркнул, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока россияне не покинут украинскую землю. О чем говорят данные заявления, а также ряд других, которые уже озвучены во время саммита G20? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Переговоры вести надо, но при этом успешное наступление ВСУ, освобождающих нашу землю, не должно останавливаться

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко акцентирует, что озвучена четкая позиция Украины – какие могут быть условия для переговоров. Ключевое – освобождение ВСЕХ территорий Украины.

"И в этом ракурсе вполне логично заявление главкома ВСУ Валерия Залужного после разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Особенно после того, как, согласно данным американских медиа, Милли после успехов украинских военных на поле боя, в том числе деоккупации Херсона, заявил, что украинцам следует "ловить момент" для завершения войны дипломатическим путем. В свою очередь, Залужный четко дал понять – мы не остановимся, пока не освободим всё, включая Крым", – отмечает Алексей Гончаренко.

Это, подчеркивает он, ответ на определенные сигналы, которые поступают с Запада. Ответ абсолютно правильный.

"Переговоры вести надо, но при этом успешное наступление ВСУ, освобождающих нашу землю, не должно останавливаться, – поясняет нардеп. – А переговоры велись и ведутся. Зерновая сделка была заключена – хорошо. Будет продлена – замечательно. Переговоры по обмену пленными и телами погибших тоже дают результат. Так что дипломаты и политики должны продолжать диалог. Мир (как международное сообщество) хочет мира (как окончания войны). Но Украина не должна ради этого жертвовать своими интересами".

Алексей Гончаренко убежден, что в интересах всего мира, чтобы было восстановлено международное право. Без этого, без наказания российского агрессора мы получим опаснейший прецедент, который разрушит мировую безопасность.

"И это надо объяснять нашим коллегам за рубежом – политикам, обществам. Должен максимально активно и эффективно работать украинский дипломатический информационный фронт, – считает нардеп. – Я, к примеру, это делаю по мере сил".

По его словам, чрезвычайно важно, что Китай после встречи с США высказал недопустимость ядерного шантажа.

"Россия – единственная страна в мире, кто этим занимается. И Украина — главный объект этого шантажа, – напоминает Алексей Гончаренко. – Мне кажется, что Китай четко прочертил эту красную линию перед Путиным. И это – правильная позиция".

Президент озвучил странам-участникам G-19 украинское видение завершения войны

По мнению политтехнолога, эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Подорожнего, саммит G20, который президент Украины Владимир Зеленский в своем онлайн выступлении перед его участниками назвал G-19 (имея в виду то, что в России не место в "Большой двадцатке", является важным шагом нашего государства в противостоянии агрессору.

"Президент озвучил странам-участникам украинское видение завершения войны. А это в первую очередь добровольный вывод РФ своих войск с нашей территории. Ключевые слова в выступлении – мы не торгуем ни совестью, ни территорией, ни людьми – продемонстрировали решимость украинского народа довести войну до победного окончания. Мировое сообщество крайне недовольно Россией. И вопрос даже не в том, что Путин не способен победить Украину. Мы прекрасно понимаем, что в случае, если бы то, что в Кремле называют "специальная военная операция" (СВО), достигло быстрыми темпами своих целей (а это – разрушение государства Украина), то "победителя" вряд ли бы серьезно осудили. Разве что пожурили бы. Но теперь и противники агрессии, и те, кто молчаливо поддерживал РФ, оказались в ситуации, когда за безумие рашистского режима платить приходится всем. И тем, кто снабжает Украину оружием, и тем, кто остался в стороне от поддержки нас в этой войне", – поясняет эксперт.

Сейчас, продолжает он, в Украине много разговоров о возможном "договорняке", о том, что на нас будут давить США, ЕС, чтобы мы согласились, хоть на какой-то вариант мира.

"Российские так называемые оппозиционеры уже озвучивают планы "поражения Кремля" с какими-то конкретными условиями, невыгодными Москве и не до конца выгодными Киеву. Например, вывод войск России с территории Украины и на семь лет подвешенный статус Крыма. Есть сообщения, что советник Байдена – Салливан – обсуждал с украинским руководством условия переговоров по России", – отмечает Юрий Подорожний.

Конечно, война утомляет, подчеркивает он. В том числе – Запад. Однако все здравомыслящие люди прекрасно понимают, что замораживать конфликт нельзя.

"Джо Байден в должности президента будет еще два года, а дальше – выборы при критически низком рейтинге. Для рядового американского избирателя выход войск США из Афганистана и неопределенность в войне с РФ будет означать тотальный проигрыш на геополитической арене, чего американский президент себе позволить не может. Между тем, Россия несет поражение за поражением в Украине, при том, что наступательное оружие в виде современных самолетов и танков нам не предоставляется. Кстати, сам факт не предоставления такого оружия и заявление Байдена, что самолеты Украина не получит, говорит о том, что наше правительство ведет самостоятельную игру в этой войне", – акцентирует эксперт.

Он уверен – мощное выступление президента на G-19 и усиление его заявления главкомом Залужным говорят о том, что мы будем бороться за восстановление территориальной целостности. Соответственно, говорить о мирных переговорах, в которых крайне заинтересована Россия, невозможно.

"Переговоры – это продолжение войны только в замороженном состоянии. Недаром Владимир Зеленский критично и даже, где-то раздраженно оценил возможные переговоры с РФ сейчас как неприемлемый для нас "Минск-3", – отмечает Юрий Подорожний. – Не думаю, что давление на Киев будет критическим. По крайней мере, складывающиеся обстоятельства говорят о том, что Россия готова уступать и даже отступать, но и у них есть красные линии. Например, это сухопутный коридор в Крым и сам Крым. Решится ли кто-нибудь в Киеве после всех жертв и ущерба, нанесено нам россиянами, объявить такой "мирный план" – с уступками территориями или отсутствием репараций?".

Внимание всех сторонников теории заговоров эксперт обращает на позитивное для Украины голосование в Генеральной ассамблее ООН по резолюции касательно выплат репараций нашей стране со стороны РФ.

"Это куда важнее, – уверен Юрий Подорожний, – чем выступления тайных агентов ФСБ, которых в Украине упорно называют российскими блогерами-оппозиционерами. Кстати, даже китайский лидер Си Цзиньпин после беседы с Байденом, на этом же саммите выступил фактически с критикой в адрес России. То же сделал и еще недавно лояльный к РФ индийский премьер-министр. Кажется, уже все готовы плюнуть Путину в лицо, хотя и не скажу, что готовы добивать и его и весь его рейх".

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