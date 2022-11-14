Залужный ответил на заявление американского генерала Милли о переговорах с РФ

Пока российские войска все еще находятся на нашей земле, Украина продолжит сражаться и не примет никаких предложений о переговорах с РФ. Так украинский генерал отреагировал на слова Милли, что после освобождения Херсона открылось "окно возможностей" для переговоров с Россией. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Telegram .

Валерий Залужный во время телефонных переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли в который раз напомнил украинскую позицию и поблагодарил за помощь, которую США оказывают Украине.

"Заверил, что мы будем бороться, пока станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории", — сообщил Залужный об итогах переговоров.

Кроме этого, Залужный рассказал своему коллеге из США о первоочередных потребностях ВСУ и оперативной ситуации на фронте.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что разговор Байдена и Си Цзиньпина о войне в Украине . На саммите G20 основное внимание было уделено встрече президента США Джозефа Байдена и лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Сегодня так сложилось, что именно эти два государства сегодня вершат судьбу мировой геополитики. Украине же интересна встреча этих лидеров, поскольку очень хотелось бы, чтобы Байдену удалось найти необходимые слова, и Си Цзиньпин перестал молчаливо поддерживать агрессивную политику Путина против Украины. Все было бы гораздо проще, если бы не тайваньский вопрос, разделяемый США и Китаем.