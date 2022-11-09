Переговорщик от Путина прибыл в Иран: что известно

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду, 9 ноября, находится в Тегеране для консультаций с официальными лицами Ирана по вопросам безопасности. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на российское информагентство "ТАСС".

Патрушев и Путин. Фото: из открытых источников

"В Тегеране Патрушев проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран", — цитирует ТАСС пресс-службу Совбеза России.

К этому визиту приковано очень много внимания, учитывая тот факт, что Украина официально выставила обвинение Ирану в поддержке России в войне против Украины. Разведка неоднократно фиксировала, что Ирана поставляет стране-агрессору ударные беспилотники, а также намерен поставить баллистические ракеты. Учитывая тот факт, что запасы высокоточных ракет у России стремительно сокращаются, Кремлю очень важно получить иранское вооружение.

Стоит отметить, несколько дней назад официальный Тегеран признал, что впервые отправил в Москву "небольшое количество" беспилотников, но заявил, что они были отправлены до начала полномасштабной войны.

Москва использовала иранские беспилотники для ударов по энергетических объектах инфраструктуры Украины в ходе серии атак за последние недели, которые вынудили Украину вести веерные отключения электроэнергии в ряде регионов.

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