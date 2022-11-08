ВСУ показали, как уничтожают россиян: тех не спасли даже приваренные канализационные люки на танк

В Херсонской области бойцы одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили танк противника, который оккупанты дополнительно "защитили" украденными канализационными люками. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает командование ДШВ ВСУ в Facebook.

Танк. Фото из открытых источников

"На видео зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора. Враг, для того чтобы выжить прибегает к различным, иногда бессмысленным хитростям. Так, на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения, но это им не помогло спастись", – говорится в сообщении.

Украинские военные справедливо подчеркнули, что украденные канализационные люки не смогли защитить их от наказания.

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