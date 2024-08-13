Перед Путиным возникла куда больше угроза, чем потеря какого-то села в Курской области: о чем речь

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Кравцев Сергей
За тем насколько эффективна реакция России в Курской области внимательно смотрит не только Запад. На это смотрят внимательно страны Востока, страны Арабского мира и в какой-то степени даже африканские страны. Они смотрят и уже делают соответствующие выводы, которые вряд ли понравятся Путину. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт отметил, дело в том, что способность любого государства защищать собственную территорию – это один из ключевых признаков способности государства как такового.
Он напомнил, что после Второй мировой войны ни одно государство-мировой лидер не имело проблем с вторжением на собственную территорию.
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