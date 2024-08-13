Перед Путиным возникла куда больше угроза, чем потеря какого-то села в Курской области: о чем речь

За тем насколько эффективна реакция России в Курской области внимательно смотрит не только Запад. На это смотрят внимательно страны Востока, страны Арабского мира и в какой-то степени даже африканские страны. Они смотрят и уже делают соответствующие выводы, которые вряд ли понравятся Путину. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, дело в том, что способность любого государства защищать собственную территорию – это один из ключевых признаков способности государства как такового.

"Соответственно, если Россия не сможет восстановить свои границы в Курской области и не может эффективно действовать, то в таком случае соответствующие выводы относительно того, насколько Россия может адекватно реагировать на вызовы, в том числе, связанные с двусторонними конфликтами с другими государствами, таковы, будут сделаны и в Китае, и в Японии, и в странах Арабского мира. И это значительно большая угроза для Путина, чем потеря какого-нибудь села в Курской области", – отметил эксперт.

Он напомнил, что после Второй мировой войны ни одно государство-мировой лидер не имело проблем с вторжением на собственную территорию.

"Россия имеет такие проблемы и плюс на сегодняшний день РФ не может адекватно среагировать и нивелировать эту угрозу. Более того, даже боится обращаться за помощью к своим партнерам, потому что Путин так и не задействовал договор о коллективной безопасности. Соответственно, ОДКБ остается только на бумаге. Однако, если бы Путин апеллировал к своим так называемым союзникам, не факт, что они пришли бы на помощь Российской Федерации", – отметил Игорь Тышкевич.

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