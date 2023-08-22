Пентагон сделал важное заявление по обучению украинских пилотов на F-16

США будут готовы оперативно включиться в процесс обучения украинских летчиков на истребителях F-16, если европейский союзники не будут успевать с обещанными ранее сроками. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Мы открыты для обучения пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Такое (Ред. – наше) условие. Дания и Нидерланды возглавляют подготовку. Если у них не будет возможности учить столько пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США", – заявила зампредставителя Пентагона.

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При этом Сабрина Сингх уточнила, что только Киев решает, сколько украинских пилотов должны пройти обучение на западных истребителях. Нет ограниченного количества пилотов, которые готовы обучить союзники.

В Пентагоне добавили, что Украина не назвала окончательное число пилотов, которых бы хотела обучить. Окончательные списки еще формируются.

Сингх подчеркнула, что обязательным условием для украинских пилотов должно стать прохождение программы владения английского языка, это тоже займет некоторое время.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые нужно будет "заглаживать" перед получением западных истребителей F-16. Также нужно согласовать все нюансы с логистикой и инфраструктурой, чтобы у оккупантов не появилась возможность уничтожить самолеты на аэродромах. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



