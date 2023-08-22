logo

BTC/USD

26022.73

ETH/USD

1663.60

LTC/USD

66.28

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пентагон сделал важное заявление по обучению украинских пилотов на F-16
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон сделал важное заявление по обучению украинских пилотов на F-16

В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские партнеры не будут успевать

сегодня, 07:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

США будут готовы оперативно включиться в процесс обучения украинских летчиков на истребителях F-16, если европейский союзники не будут успевать с обещанными ранее сроками. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон сделал важное заявление по обучению украинских пилотов на F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Мы открыты для обучения пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Такое (Ред. – наше) условие. Дания и Нидерланды возглавляют подготовку. Если у них не будет возможности учить столько пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США", – заявила зампредставителя Пентагона.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


При этом Сабрина Сингх уточнила, что только Киев решает, сколько украинских пилотов должны пройти обучение на западных истребителях. Нет ограниченного количества пилотов, которые готовы обучить союзники.

В Пентагоне добавили, что Украина не назвала окончательное число пилотов, которых бы хотела обучить. Окончательные списки еще формируются. 

Сингх подчеркнула, что обязательным условием для украинских пилотов должно стать прохождение программы владения английского языка, это тоже займет некоторое время.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Дании указали на важный нюанс, без чего передача Украине истребителей невозможна.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые нужно будет "заглаживать" перед получением западных истребителей F-16. Также нужно согласовать все нюансы с логистикой и инфраструктурой, чтобы у оккупантов не появилась возможность уничтожить самолеты на аэродромах. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3499633/us-open-to-training-ukrainian-f-16-pilots-if-needed/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!