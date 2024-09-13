Пентагон ответил, действительно ли ВСУ отступают с Курщины после тяжелых боев

Российское командование начало предпринимать активные попытки проводить контрнаступательные операции, чтобы вернуть под контроль Москвы те районы Курской области, куда зашли украинские войска. Речь идет о значительных территориях, на возвращение которых потребуется много сил и времени. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщил представитель Пентагона генерал-майор США Пэт Райдер.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что действия россиян на этом этапе незначительны, однако Штаты следят за ними. Пока что Россия не бросает значительные резервы, но ситуация может измениться.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование развернуло дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживаются американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, на кадрах, опубликованных 11 сентября, видно, как части российского 137 полка ВДВ (106 дивизия ВДВ) участвуют в штурме северо-западнее Снагости. ISW зафиксировал сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДС по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине.

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