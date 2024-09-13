Много уже было разговоров: Пентагон наконец-то озвучил свое решение об ударах Украины вглубь РФ

В четверг в Пентагоне заявили, что на данный момент их политика по ударам Украины вглубь российской территории из оружия, предоставленного Западом, не изменилась. И это несмотря на то, что дискуссии относительно этого вопроса значительно участились. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь Минобороны США генерал-майор Пет Райдер, которое цитирует агентство AP.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"На данный момент политика не изменилась. Я просто оставлю ее такой, как она есть", — сказал Райдер.

Стоит отметить, одной из ключевых тем во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Украину было как раз обсуждение вопроса ударов ВСУ вглубь России дальнобойным оружием западных союзников. Президент Украины Владимир Зеленский подробно объяснил им, почему Киеву крайне важно наносить удары вглубь российской территории. Зеленский подчеркнул, что Украину интересуют исключительно военные цели. Многие ожидали, что во время визита будет объявлено о разрешении. Однако Блинкен заявил, что вопрос будет обсуждаться президентом США Джо Байденом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне позже на этой неделе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о переговорах с международными партнерами о возможности нанесения ударов западным оружием вглубь территории России. Подоляк подчеркнул, что ключевым аспектом этих ударов должно стать не только точечное поражение отдельных целей, но и массированные удары, которые изменят восприятие войны в самой России, сказал он в интервью 24 каналу.



