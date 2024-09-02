Вглубь РФ скоро прилетит: к чему посоветовали готовиться россиянам

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о переговорах с международными партнерами о возможности нанесения ударов западным оружием вглубь территории России.

Украинская ракета

Подоляк подчеркнул, что ключевым аспектом этих ударов должно стать не только точечное поражение отдельных целей, но и массированные удары, которые изменят восприятие войны в самой России, сказал он в интервью 24 каналу.

По его словам, это позволит добиться эффекта, когда жители всей страны, в том числе и Курской области, поймут, что война уже пришла на территорию России.

"Люди начнут осознавать, что Путин больше не является гарантом безопасности, а российская армия не так сильна, как кажется. Это отразится даже на федеральных каналах", — сказал Подоляк.

Советник отметил, что Россия должна понять, что нести ответственность за свои преступления, а ее действия не останутся без ответа международного сообщества. Также он напомнил, что во время рабочего визита в США глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров передали американским чиновникам список целей в России для возможных ударов ракетами ATACMS.

"В любом случае переговоры, особенно с ключевыми партнерами, которые дают больше оружия, будут положительными. Они дадут возможность еще на полшага — шаг приблизиться к реализации ключевой идеи — нанесение ударов по территории России. Это законное право Украины", — убежден. советник главы ОП.

Он также отметил, что Украина действует прозрачно с союзниками, чтобы не поставить под угрозу дальнейшую поддержку, в частности, со стороны США. Поэтому было решено сформировать список целей для возможных ударов в России.

По словам Подоляка, разрешение на удары западным дальнобойным оружием по российской территории может существенно изменить восприятие войны среди россиян, поскольку оно уже постепенно переходит на их территорию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Германия также могла бы предоставить Украине "Таурус" и позволить бить этими ракетами вглубь России.



