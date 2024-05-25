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Марьян Ощановский
Российская армия, традиционно не хранящая свою пехоту, совершенствуется в авиации, ПВО и роботизированной технике, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Армия РФ имеет значительные достижения. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что российскому руководству безразлично, сколько погибнет их пехотинцев, а потому никто не тратит ресурсы на качественную подготовку военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.
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