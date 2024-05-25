Российская армия, традиционно не хранящая свою пехоту, совершенствуется в авиации, ПВО и роботизированной технике, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Армия РФ имеет значительные достижения. Фото из открытых источников

"Мясные штурмы для россиян – это база. Они эту тактику использовали и будут использовать в дальнейшем. Но это вообще не означает, что они не развиваются и совершенствуются. Пехота и качественная подготовка солдат никогда не была их приоритетом. Россияне выбрали для развития другие направления – например, роботизированная техника, авиация, ПВО. Сейчас готовят КАБы весом 2,5 тонны", — рассказал Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что российскому руководству безразлично, сколько погибнет их пехотинцев, а потому никто не тратит ресурсы на качественную подготовку военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.